Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

В законе "О персональных данных", принятом в 2006 году, объясняется, что это "любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)".

Проще: к ним относятся все данные, указанные в ваших документах: ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение, данные об образовании, состоянии здоровья и профессии.

А также биометрические данные — отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза. Данные, написанные на вашей банковской карте, — тоже. И даже то, что открыто указано в вашем профиле в любой соцсети.