Как интернет узнает ваши отпечатки пальцев. Что не так с хранением персональных данных

Персональные данные 900 тыс. клиентов российских банков — ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум кредит" — оказались в открытом доступе. Утечки данных произошли в мае 2019 года, в обнаруженных базах содержатся имена клиентов, их телефоны, паспортные данные и сведения о месте работы. Рассказываем, какая информация о вас хранится в интернете и как можно обезопасить себя.
Что такое персональные данные?
В законе "О персональных данных", принятом в 2006 году, объясняется, что это "любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)".
Проще: к ним относятся все данные, указанные в ваших документах: ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение, данные об образовании, состоянии здоровья и профессии.
А также биометрические данные — отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза. Данные, написанные на вашей банковской карте, — тоже. И даже то, что открыто указано в вашем профиле в любой соцсети.
Я часто слышу об утечках персональных данных. Объясните, что происходит?
Утечки — это действительно большая проблема. С каждым годом их становится больше.
В первом полугодии 2018 года в мире произошло 1039 утечек конфиденциальной информации, что на 12% больше, чем в первой половине 2017 года, по данным аналитического центра InfoWatch.
В результате скомпрометировано 2,39 млрд записей персональных и платежных данных — это номера социального страхования, реквизиты пластиковых карт. 21 случай относится к мегаутечкам: в результате каждой из них "утекло" более 10 млн записей.
Как "утекает" информация? И кто виноват?
По-разному.
За данными охотятся хакеры — они могут использовать программы-вымогатели и взламывать корпоративную почту. Но информация может стать общедоступной случайно, по халатности или по злому умыслу сотрудника.
Исследователи безопасности — те, кто ищет уязвимости в системах защиты, — почти каждый день сообщают о незащищенных облачных серверах.
"Зачастую технические специалисты забывают закрыть свободный доступ к хранилищам, компрометируют их из-за неверных настроек при организации совместной работы", — говорится в отчете InfoWatch.
И что происходит со скомпрометированными персональными данными?
Часто эти базы продают в даркнете ("темный", нелегальный интернет — это часть интернета, работающая по своим протоколам и алгоритмам для достижения максимальной анонимности).
Чтобы вы понимали, о каких суммах идет речь: в 2018 году на одном из форумов за 8 биткойнов (цена одного биткойна сейчас — 418,1 тыс. рублей) продавали сведения о 70 млн пользователей Telegram.
Самое безобидное, что можно сделать с вашими данными, — продать компаниям, которые станут звонить и предлагать товары и услуги. А если злоумышленники получили платежные данные — они могут увести с вашего счета деньги.
Иногда персональные данные могут обнародовать ради шутки.
В 2017 году одним из самых обсуждаемых инцидентов в сфере безопасности стала утечка данных актеров "Игры престолов". Хакеры выложили в общий доступ их номера телефонов, домашние адреса и электронную почту. Другие пользователи временно завладели аккаунтами продюсерской медиакомпании.
Я буду пользоваться услугами крупных и надежных компаний. Они не допустят утечку.
Это не поможет.
Только в 2018 году от утечек данных пострадали ЦРУ, ФБР, министерства обороны США, Великобритании, Международный олимпийский комитет, Народный банк Китая, говорится в отчете InfoWatch.
Сообщалось о компрометации данных пользователей BitTorrent, GitHub, Skype, Tinder, WhatsApp, YouTube.
Из чего следует вывод, что неуязвимых систем нет. Все, что вы можете сделать для своей безопасности, — это выполнять правила кибергигиены.
И как мне защитить личную информацию?
Внимательно читайте согласие на обработку персональных данных, которое вы подлписываете, когда заключаете договор с любой компанией — банком, мобильным оператором, магазином. Старайтесь разрешать использовать ваши личные данные только тем компаниям, в которых вы постоянно обслуживаетесь, чтобы минимизировать риски.
Создавайте сложные пароли для аккаунтов. Дата вашего рождения, номер телефона или qwerty — плохая идея. Хорошая — длинный пароль из цифр и букв разного регистра. И пароли нужно постоянно менять. Не используйте одинаковые пароли к компьютеру, почте, разным соцсетям.
Знайте особенности сервисов, которые используете. Это позволит избежать утечек, аналогичных, например, появлению документов Google Docs в поисковиках.
Если вы часто используете смартфон для интернет-серфинга или подключаетесь к незнакомым Wi-Fi-сетям, по возможности, не используйте этот же телефон для интернет-банкинга или входа в закрытую корпоративную сеть.
Если калькулятор для Android запрашивает право на чтение sms — это повод задуматься. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов — App Store, Play Market, Windows Store.
"Не всякую утечку можно предотвратить со стороны пользователя, — уточняет Герман Наместников, специалист в области информационной безопасности. — Многие из них происходят по вине компаний, не обеспечивающих достаточную защищенность данных. Но минимизировать риск можно, следуя приведенным выше советам".
Еще о правилах поведения в Сети можно почитать в другом материале ТАСС.
А в России происходят утечки данных?
Да, как и везде.
В сентябре 2018 года Facebook сообщил об инциденте: в результате кибератаки произошла утечка данных 30 млн пользователей. Спустя месяц компания распространила среди российских пользователей, данные которых были скомпрометированы, сообщение об этом инциденте.
А осенью 2017 года в интернете нашли базы данных с информацией о более чем 5,6 млн клиентов страховых компаний. Досье содержали не только персональные сведения, но также данные об автомобилях застрахованных лиц, историю сделок и копии документов.
Это, разумеется, неполный список.
Кто-то несет ответственность за то, что мои данные "утекли"?
Для компаний, которые допустили утечку, есть штрафы.
Если российская компания допустила утечку в результате хакерской атаки, на нее могут наложить административный штраф в соответствии со ст. 13.11 КОАП "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных".
"Размеры штрафов — от 4 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, от 25 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц, — разъясняет Ашот Оганесян, основатель компании DeviceLock. — Но на практике в России контролируется скорее формальная сторона — наличие регламентов и прочих документов, и если они в порядке, компании ничего не грозит в случае утечки".
И кстати, наказание для российских и европейских компаний сильно различается. Это, правда, только пока. Есть тенденция: во всем мире требования к охране персональных данных становятся строже.
"С мая 2018 года в Евросоюзе действует жесткий регламент обработки персональных данных (GDPR), — продолжает Оганесян. — Там и требования к защите данных сформулированы однозначно, и штрафы — до 4% общемировой выручки компании. GDPR только начинает действовать — ведомства, ответственные за его соблюдение, набираются опыта, приводится в соответствие местное законодательство — до совершенства новой норме еще далеко".
Для хакеров предусмотрены санкции в Уголовном кодексе РФ.
Если персональные данные, входящие в базу, охранялись как коммерческая тайна и были похищены продавцами левых баз данных, то они должны отвечать по ст. 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", добавляет Станислав Мачихин, начальник юридического департамента SearchInform. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
"И не стоит забывать про ст. 137 УК РФ, которая запрещает незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия", — уточняет Мачихин.
Мне звонят из незнакомых компаний — предлагают услуги. Как у них оказались мои контакты? И я хочу это остановить.
Базу с вашими контактами могли купить на черном рынке. Или легально — у компании, которой вы разрешили обрабатывать ваши данные, при получении карты клиента или регистрации на сайте. Возможно, подписывая договор, вы разрешили не только обрабатывать, но и передавать ваши контакты третьим лицам. Вы, кстати, можете отозвать согласие на обработку персональных данных у любой компании.
"Мы за один день можем передать свои персональные данные для обработки нескольким компаниям, — говорит Олег Черкасов, ведущий юрист "Европейской юридической службы". — Установить, кто допустил утечку, почти нереально".
Но в случае, если ваши данные незаконно передали и вы каким-то образом смогли установить этот факт, виновных накажут штрафами по вышеуказанной ст. 13.14 КоАП РФ. Штрафы — до 50 тыс. рублей для юрлиц. А если клиентскую базу продали менеджеры, им грозит штраф до 5 тыс. рублей.
"Для оператора могут наступить и последствия гражданско-правового характера, — добавляет Черкасов. — Человек, который считает, что его права были нарушены, может предъявить требования компенсации морального вреда, имущественного ущерба и убытков".
Когда ситуация будет меняться? Появятся законы и сервисы, которые помогут следить, как мои данные используют?
В ближайшие два-три года, согласно плану госпрограммы "Цифровая экономика", произойдут реформы.
Для примера: сейчас вы можете не знать, что сведения о вас "утекли", скажем, из банка в результате кибератаки. Банк не обязан вам сообщать об этом. Хотя вы можете запросить в индивидуальном порядке информацию: что происходило с вашими персональными данными, которые вы разрешили обрабатывать, все ли с ними в порядке. Но, как говорилось выше, трудно вспомнить, где вы вообще оставляли свои контакты.
Предполагается, что появятся удобные сервисы, с помощью которых вы сможете быстро проверить: у кого есть информация о вас, как ее используют, куда ее передавали. Там же вы сможете отозвать разрешение на обработку своих данных. Эксперты, правда, признают, что эти реформы крайне сложны в воплощении с технической стороны.
Анастасия Степанова