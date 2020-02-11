Как часто менять пароли? Где их хранить? Что не так с вашим роутером? Правила кибергигиены

"Количество угроз для пользователей мобильных устройств постоянно растет. Сейчас нам известно более 34 млн угроз различных классов. Чаще это касается платформы Android, хотя и на iOS встречались зловреды, — говорит Дмитрий Галов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского". — Мир угроз для Android разнообразен: это и относительно безобидные рекламные приложения, и троянцы-вымогатели, которые блокируют работу устройства, а потом просят выкуп за разблокировку, и даже сложные угрозы, такие как Skygofree (умеет читать личные сообщения, записывать аудио и многое другое — прим. ТАСС).

Часто "заражение" происходит при установке приложений из неофициальных источников. Лучше пользоваться официальными магазинами — App Store для iOS и Google Play для Android.

Чтобы предотвратить установку каких-либо других приложений на Android-устройстве, кроме загрузок из Google Play, перейдите в настройки безопасности и убедитесь, что поле "Неизвестные источники" отключено. (Настройки > Безопасность > Неизвестные источники). "И проверьте права приложения, — добавляет Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ. — Зачем калькулятору доступ к вашим фото или микрофону? Если какие-то запросы на доступ кажутся неподходящими, откажитесь от установки. Почитайте отзывы о приложении, если видите такие: "Программа не выполняет своих функций", "В программу вшито рекламное ПО", это должно стать для вас сигналом".

Но даже если вы все сделали правильно, нельзя быть уверенным в безопасности на 100%. "В 2017 году мы нашли в Google Play 85 приложений, с помощью которых злоумышленники крали учетные данные пользователей "Вконтакте", — уточняет Галов.