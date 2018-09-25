Загаджетованный уют. Стоит ли покупать холодильник и чайник с выходом в интернет

Насколько они дороже обычных устройств? И чего больше от них — пользы или фана? Все об "умной" бытовой технике — в обзоре ТАСС

Бытовые приборы считаются "умными", если они загаджетованы: имеют доступ в интернет с помощью сим-карты или Wi-Fi. Хозяин, по задумке, находясь вне дома, может запустить стирку в машине, вскипятить чайник и посмотреть через камеры, какая еда осталась в холодильнике. В прошлом году россияне купили 1,2 млн смарт-приборов, что на 50% больше, чем годом ранее, по данным ретейлера "М.Видео". Доля таких устройств в продажах крупной бытовой техники — 11,4%. Для сравнения: в 2015 году — 4,5%. Продавцы и эксперты рынка рассказали, что нужно знать о существующих "умных" устройствах, почему они остаются экзотикой для рядовых потребителей и когда это изменится. "Умная" техника дороже обычной. Но все относительно "Умнее" становится дорогая и среднеценовая техника, в дешевом сегменте не встречаются смарт-приборы. "Но нельзя сказать, что техника с Wi-Fi дороже, чем техника без Wi-Fi, — говорит Алексей Афанасьев, руководитель направления онлайн-гипермаркета "КотоФото". — Обычная стиральная машина Miele дороже "умной" стиральной машины LG. Топовая духовка Neff настолько дорогая, что можно на эти деньги купить целый комплект "умной" техники. Смарт-чайник не будет стоить 500 рублей, но он в десять раз дешевле чайника Bugatti Vera". Тренд последних трех лет — переход смарт-приборов из дорогого в среднеценовой сегмент. Прежде всего дешевеет техника, которая пользуется наибольшим спросом.

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Быстрее всего растет спрос на смарт-холодильники и стиральные машины, по данным группы "М.Видео — Эльдорадо". Эти бытовые устройства умеют все то же, что и обычные, но оснащены дополнительными опциями. Дисплей на "умном" холодильнике представляет из себя планшет: показывает прогноз погоды, проигрывает музыку, позволяет вести учет продуктов, оставлять записки членам семьи. Через приложение можно посмотреть, что осталось в холодильнике. Эту возможность обеспечивают камеры, которые снимают внутреннее пространство. Можно выбирать режим работы, например режим отпуска. "Умная" стиральная машина включается удаленно через приложение. Программа посоветует режим стирки, пришлет уведомление об окончании работы, а еще сообщит о неполадках и протечках. В 2015 году в гипермаркетах продали 2,3 тыс. смарт-холодильников, а в 2017 году — 170 тыс. Цена на средний "умный" холодильник снизилась больше чем в два раза за три года.

"Смарт-опции добавляют к цене техники порядка 5–10%, — говорит Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники "Позитроника". — Со временем смарт-функции перестанут влиять на общую цену продукта, и тогда это будет дополнительным конкурентным преимуществом". Смарт-приборы покупают богатые люди и гаджетофилы Рынок "умных" приборов для дома — новый. Сейчас люди, которые покупают техноновинки, чаще руководствуются эмоциями, а не представлениями о пользе. "Пользователей таких продуктов можно разделить на несколько групп по их отношению к новинкам, — говорит Леонид Делицын, аналитик ГК "Финам". — Это разделение придумал американский профессор Эверетт Роджерс полвека назад. Первая группа очень мала — богатые, космополитичные и эксцентричные люди. Они первыми пробуют все новое и давно купили "умные" приборы просто потому, что им было интересно. Вторая группа — 12% населения — состоит из лидеров мнений. Это часто боссы средней руки. Они купили "умную" технику, прочитав о ней в СМИ. Для них эта вещь — средство увеселения бизнес-партнеров, инструмент утверждения влияния. Обычные потребители — их подавляющее большинство — слушают лидеров мнений. Они не купят "умные" девайсы, пока не узнают, что босс и коллеги по работе уже ими пользуются. Вот эта основная масса потребителей будет высчитывать выгоды, сравнивать с существующими вариантами и проверять качество. И наконец, есть ретрограды — их около 15% — они не откажутся от старого пылесоса до тех пор, пока смогут найти его в продаже".

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Рядовые потребители еще не начали покупать "умную" технику. Для большинства россиян эти устройства остаются экзотикой. "Это замкнутый круг, — добавляет Делицын. — Пока инновация не завоюет широкий рынок, она не станет лучше и дешевле. А она не завоюет широкий рынок, пока не станет лучше и дешевле". Но медлительность в освоении новинок обычным потребителям на руку. Когда они захотят поменять обычный пылесос на робота или простой холодильник на смарт-холодильник, приборы станут лучше и доступнее. Что общего у робота-пылесоса и беспилотника Google Роботы-пылесосы появились в массовом производстве в конце 90-х. А на российский рынок пришли в конце нулевых.

Робот-пылесос © AP Photo/John Locher

За это время приборы серьезно эволюционировали, говорит Аллен Бокун, руководитель фирмы Clever&Clean (производитель роботов-пылесосов и дилер западных компаний). Вначале у них было больше ограничений в использовании, они хуже убирали квартиру. Разработчики постепенно делали их удобнее и проще, отвечая на отзывы пользователей. И сейчас обновления продолжаются, потому что ограничения остаются. "Может ли робот-пылесос заменить обычный пылесос? Уместно сравнить с посудомоечной или стиральной машиной, — считает Бокун. — Какие-то вещи вы стираете вручную, потому что не все можно стирать в автоматическом режиме. Что-то из посуды приходится домывать. Хотя 99% работы эти устройства делают за вас, как и робот-пылесос. У меня дома нет обычного пылесоса, есть роботы. Я самостоятельно убираю квартиру раз в два месяца, а не раз в неделю. Прохожусь по углам, где осталась пыль, уборка в углах — это слабое место всех роботов, даже продвинутых". Роботы-пылесосы не будут пылесосить черный матовый пол и черный ковер, потому что такая поверхность не отражает свет, а "мозг" робота воспринимает ее как пропасть. Это издержка "инстинкта самосохранения" девайса: таким образом он защищен от падения со ступенек. Робот-пылесос не умеет преодолевать высокие порожки. Он не сможет подняться на ковер с высоким ворсом. И еще робот-пылесос шумит во время работы, но это не серьезная проблема, обычно он запускается, когда никого нет дома. "Самый дешевый робот-пылесос стоит примерно 7 тыс. рублей. А самый дорогой на российском рынке — 60 тыс., — продолжает Аллен Бокун. — До 20 тыс. рублей — роботы-пылесосы без навигации: эти устройства не умеют строить карту дома и убирать, ориентируясь по ней, а ездят по комнате хаотично. Что, кстати, иногда неплохо, они проезжают по одному месту много раз, а еще они маневренные. У меня есть такой простой робот-пылесос для кухни, он отлично убирает между ножками стульев. Роботы от 20 тыс. рублей — с навигацией, они строят карту местности. И здесь есть нюансы — насколько успешно и точно они это делают, от чего зависит качество уборки. Самый продвинутый робот-пылесос оснащен датчиком LIDAR: робот строит карту, измеряя дом с помощью лазера; эта технология применена в автомобиле-беспилотнике от Google". Дорогие роботы-пылесосы сами следят за уровнем аккумулятора и самостоятельно подъезжают к станции зарядки. Дешевые ездят по полу 40–50 минут, пока не сядет батарея. Нужно быть готовым к тому, что вам потребуется несколько роботов-пылесосов, а не один. Есть классические устройства, моющие полотеры, маленькие роботы для уборки под диванами и шкафами. При этом, по словам Бокуна, рынок роботов-пылесосов уже сформировался, они перестали быть экзотической новинкой, в последние пару лет их покупают не только гаджетолюбители, но и обычные потребители. "Умные" приборы на сайтах, а не на полках Рост спроса на "умную" технику происходит в том числе благодаря формированию привычки покупать в интернете. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), российский интернет-рынок вырос на 22% по итогам 2017 года. "Крупные гипермаркеты выставляют на полки не все товары, которые у них имеются. Многие "умные" приборы вы можете найти только на сайте, а не в офлайне. Магазины отдают предпочтение драйверам продаж — это обычная техника", — объясняет Бокун.

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Стоит учитывать, что многие смарт-приборы выпускаются в стартапах и в небольших компаниях. Если вам нужны "умные" кормушки для домашних животных (это не массовый товар), придется искать в интернет-магазинах. Можно найти разнообразные "умные" вещи на кикстартере — это краудфандинговый сайт, где разработчики собирают деньги на выпуск продуктов. "Если можно купить гаджет в обычном магазине или в интернет-магазине гипермаркета, покупайте там, — советует он. — Если товар продается в масс-маркете — он проверен, на него есть гарантия, к нему есть подробная инструкция. При заказе девайса на кикстартере придется ждать год, и еще у стартапа могут возникнуть трудности". "Умный" чайник атакует. Меняйте пароли Есть неприятная сторона "умных" бытовых приборов. Это уязвимость с точки зрения кибербезопасности. Известны случаи, когда шутники взламывали домашние видеокамеры или радионяни просто для фана. Таким же образом хакер может открыть "умный" замок в вашей квартире, "подкрутить" смарт-термостат до максимальной температуры, допустим в жаркую погоду. Камеры в "умном" холодильнике, конечно, ничего интересного не расскажут взломщику, но есть другая проблема, о которой вы должны знать. Ваши смарт-устройства могут использовать с целью навредить кому-либо.

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