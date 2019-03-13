Карманный Си. Почему в Китае так популярно мобильное приложение с идеями лидера?

"В мечтах начинать с учебы, в делах исходить из практики". Эта фраза председателя КНР, генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина понятна каждому, кто открывает сайт xuexi.cn находящийся в ведении отдела пропаганды ЦК КПК. Но китайские тексты нередко предполагают неоднозначное понимание. Уже само название сайта можно незатейливо перевести словом "учеба", но можно прочитать как "учиться у Си Цзиньпина". Такова особенность иероглифики.

Непрост в Китае и партийный жаргон. Он может вызвать ступор у непосвященного лаовая (иностранца), но легкодоступен для идеологически грамотного функционера КПК. Как прикажете понять призыв распространять дух "забивания гвоздей"? Или название другой статьи из той же книги Си Цзиньпина — "О государственном управлении" — "Управление великой державой подобно приготовлению ухи из мелкой рыбешки"?

Донести мудрость партии в высказываниях лидера и до партийного работника-ветерана, и до студента — члена Коммунистического союза молодежи Китая, и даже до непоседливого пятиклассника с красным галстуком на шее призвано мобильное приложение в китайском App Store "Сюэси цянго". Опять-таки, название приложения можно несколько коряво перевести как "Изучить могущественную страну", а можно — более изящно и осмысленно: "Изучая Си, укреплять государство". Китайская грамота!

Сервис был запущен в самом начале этого года. Основную цель этой общенациональной затеи раскрыл на торжественной презентации член политбюро ЦК КПК, главный пропагандист страны Хуан Куньмин. Он назвал новую платформу "важным шагом, предпринятым председателем КНР Си Цзиньпином", перечислив цели, которые поставили перед приложением. На разработку возлагаются задачи "развития системы обучения", "укрепления командного партийного духа" и "продвижения идеологического воспитания в новую эпоху". Помимо этого, оно призвано помогать "непрерывному развитию и популяризации идей социализма с китайской спецификой".

Самое популярное

Согласно данным китайского App Store, за 1,5 месяца приложение "Сюэси цянго" стало самым популярным, обогнав по количеству скачиваний прежних передовиков китайского рынка: мессенджер WeChat ("Вичат") и социальную сеть для создания видео TikTok ("Тик ток").

Содержание приложения оказалось богатым. "Изучая Си, укреплять государство" представляет собой агрегатор новостей, статей, коротких видеороликов, документальных фильмов, мультимедийных файлов. Согласно размещенной на официальном сайте xuexi.cn информации, сервис собирает релевантную информацию 76 газет, 120 теле- и радиостанций, а также 77 новостных интернет-сайтов.