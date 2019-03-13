Карманный Си. Почему в Китае так популярно мобильное приложение с идеями лидера?

"В мечтах начинать с учебы, в делах исходить из практики". Эта фраза председателя КНР, генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина понятна каждому, кто открывает сайт xuexi.cn находящийся в ведении отдела пропаганды ЦК КПК. Но китайские тексты нередко предполагают неоднозначное понимание. Уже само название сайта можно незатейливо перевести словом "учеба", но можно прочитать как "учиться у Си Цзиньпина". Такова особенность иероглифики.
Непрост в Китае и партийный жаргон. Он может вызвать ступор у непосвященного лаовая (иностранца), но легкодоступен для идеологически грамотного функционера КПК. Как прикажете понять призыв распространять дух "забивания гвоздей"? Или название другой статьи из той же книги Си Цзиньпина — "О государственном управлении" — "Управление великой державой подобно приготовлению ухи из мелкой рыбешки"?
Донести мудрость партии в высказываниях лидера и до партийного работника-ветерана, и до студента — члена Коммунистического союза молодежи Китая, и даже до непоседливого пятиклассника с красным галстуком на шее призвано мобильное приложение в китайском App Store "Сюэси цянго". Опять-таки, название приложения можно несколько коряво перевести как "Изучить могущественную страну", а можно — более изящно и осмысленно: "Изучая Си, укреплять государство". Китайская грамота!
Сервис был запущен в самом начале этого года. Основную цель этой общенациональной затеи раскрыл на торжественной презентации член политбюро ЦК КПК, главный пропагандист страны Хуан Куньмин. Он назвал новую платформу "важным шагом, предпринятым председателем КНР Си Цзиньпином", перечислив цели, которые поставили перед приложением. На разработку возлагаются задачи "развития системы обучения", "укрепления командного партийного духа" и "продвижения идеологического воспитания в новую эпоху". Помимо этого, оно призвано помогать "непрерывному развитию и популяризации идей социализма с китайской спецификой".
Самое популярное
Согласно данным китайского App Store, за 1,5 месяца приложение "Сюэси цянго" стало самым популярным, обогнав по количеству скачиваний прежних передовиков китайского рынка: мессенджер WeChat ("Вичат") и социальную сеть для создания видео TikTok ("Тик ток").
Содержание приложения оказалось богатым. "Изучая Си, укреплять государство" представляет собой агрегатор новостей, статей, коротких видеороликов, документальных фильмов, мультимедийных файлов. Согласно размещенной на официальном сайте xuexi.cn информации, сервис собирает релевантную информацию 76 газет, 120 теле- и радиостанций, а также 77 новостных интернет-сайтов.
По информации агентства Reuters, разработкой приложения занималась китайская компания Alibaba ("Алибаба"), принадлежащая самому богатому китайцу — Джеку Ма. Как сообщает агентство, техническую поддержку сервиса также осуществляют сотрудники Alibaba.
Информация для пользователей
Для запуска приложения на мобильном телефоне необходимо пройти регистрацию, указав свое реальное имя и номер телефона. Пользователи также могут следить за контентом ресурса через веб-версию сервиса www.xuexi.cn. Публикуемый в приложении контент поделен на разделы: "Политика", "Экономика", Общество", "Культура", "История КПК", "19-й съезд". Есть также разделы "Видео", "Фотогалерея" и другие.
За просмотр роликов, чтение статьи или новости пользователь получает баллы. Раз в неделю сервис предлагает пройти тест на знание партийной работы, состоящий из пяти вопросов с вариантами ответов. Сами китайцы отмечают, что балльная система задает соревновательный тон и мотивирует активность, чтобы заработать высокий рейтинг.
Как утверждает гонконгская газета "Саут Чайна морнинг пост", в будущих версиях "Сюэси цянго" накопленные очки можно будет обменивать на подарки. Однако пока эта опция недоступна. Издание отмечает, что сервис строго контролирует набор баллов: невозможно загрузить сразу несколько статей или видеороликов и тем самым резко увеличить накопленную сумму.
Приложение наделено социальными функциями: с его помощью можно делать звонки, посылать сообщения, устраивать видеоконференции. Сервис даже позволяет отправлять популярные в Китае "хунбао" — денежные переводы, зачисление которых на банковскую карту осуществляется за счет привязки "Сюэси цянго" и китайской платежной системы Alipay ("Алипэй").
Глас народа
Мы провели небольшое исследование, выяснив, что думают "лаобайсин" ("сто фамилий", то бишь простые китайцы) о новой платформе. Пользователь социальной сети Weibo ("Вэйбо") под ником "Шаньшаньлайчи" заявила, что заходит в "Сюэси цянго" ежедневно. "Я читаю статьи за завтраком, просматриваю новости во время приготовления пищи, смотрю короткие видео в свободное время", — пишет девушка у себя на странице. Она также отметила, что "самый эффективный способ набрать высокий рейтинг — постоянно открывать приложение в течение дня на короткие промежутки времени".
"Прочитайте статью и оставьте комментарий, в следующий раз посмотрите видео, — советует "Шаньшаньлайчи". — Пять раз в день по 30 минут — и у вас будет достаточно баллов".
Запрос "как поднять рейтинг в "Сюэси цянго" стал одним из самых популярных в поисковой системе Baidu ("Байду"). Пользователи делятся накопленными суммами баллов в социальных сетях, создают тематические группы для обсуждения приложения. Среди положительных сторон сервиса блогеры выделяют "разнообразный контент", "отсутствие рекламы", "большое количество собранной воедино бесплатной информации".
Однако некоторые выражают недовольство требованием указывать реальные имена и номера телефонов. Как ни борется с анонимностью в интернете китайское государство, а все же иные малосознательные граждане предпочитают скрываться в Сети под вымышленными именами.
Товарищ, прочти!
Утверждают, что обращение к "Сюэси цянго" является непременным условием для всех членов КПК, а их в Поднебесной почти 90 миллионов. Партийцы якобы должны ежедневно проявлять активность и повышать свой рейтинг. Некоторым немолодым членам партии вроде бы пришлось специально приобретать смартфоны и учиться ими пользоваться. Проверить эту информацию не удалось. К слову, тираж главной партийной газеты "Жэньминь жибао", по официальным данным, составляет около 3,5 млн экземпляров.
Как пишет "Саут Чайна морнинг пост", сервис стал одной из самым успешных форм партийной учебы: об этом свидетельствует увеличивающееся число загрузок. А если еще за активность будут вручать сувениры?
И все же главное — контент. Если приложение сеет "доброе, разумное, вечное" и к тому же делает это в удобной для пользователя форме, то его можно только приветствовать. К сожалению, приложение доступно только на китайском языке. И скачивается оно, кстати, только на территории Китая. Версии на других языках пока не анонсируются.
При участии Зои Русиновой