Сколько в интернете агрессии и преступности? Что не так с методами борьбы с ними?

Правительства усиливают контроль за Сетью — сейчас 55% пользователей живет в странах, где по локальным законам часть контента блокируется. Владельцы популярных сайтов держат большие команды модераторов и тренируют алгоритмы для "зачистки" неприемлемых сообщений и аккаунтов. Появляются сообщества людей, которые своими силами борются против сетевого зла. Но проблем в интернете становится больше. Почему "плохое" распространяется быстрее "хорошего"? Получится ли справиться с таким контентом в будущем? И какие проблемы соцсетей — не проблемы для пользователей? Что такое проблемный контент Определяя понятие, можно ориентироваться, например, на последний отчет Facebook по соблюдению стандартов площадки с ноября 2018-го по март 2019 года. В нем перечислены девять проблем, с которыми соцсеть борется с помощью модераторов и алгоритмов. Нагота и контент сексуального характера. В декабре прошлого года удалили 24,6 млн единиц такого контента. Алгоритмы, по данным доклада, умеют выявлять 96% нарушений по этому направлению. Буллинг и преследования. Соцсеть стала выявлять больше агрессии и преследований. С января по март 2019 года Facebook избавился от 2,6 млн единиц такого контента. Для сравнения: с июля по сентябрь 2018 года — от 2,1 млн. Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей. В докладе говорится, что удаляются любые фотографии обнаженных детей, в том числе и несексуального характера. Судя по цифрам, их стало меньше. В январе — марте 2019 года соцсеть избавилась от 5,4 млн единиц такого контента. В июле — сентябре 2018 года — от 8,8 млн. Фейковые аккаунты. В январе — марте 2019 года площадка избавилась от 2,2 млн страниц. В январе — марте 2018 года — от 583 тыс.

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Разжигание ненависти. Facebook так определяет заявления о неполноценности, призывы к изоляции людей какой-либо расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, касты, гендерной идентичности, инвалидности или болезни. В январе — марте 2019 года из соцсети удалили 4 млн единиц такого контента. Годом ранее, с января по март 2018 года, — 2,5 млн. Продажа наркотиков и оружия. Число сообщений, связанных с продажами оружия, снижается, с наркотиками — растет. В январе — марте 2019 года Facebook удалил 670 тыс. сообщений о продаже оружия и 900 тыс. сообщений о продаже наркотиков. В январе — марте прошлого года — 754 тыс. сообщений о продаже оружия и 603 тыс. о продаже наркотиков. Спам. В понимании Facebook, это контент, противоречащий стандартам сообщества, созданный в целях широкого распространения. В январе — марте 2018 года площадка избавилась от 1,8 млн цепочек спам-сообщений. В январе — марте 2018 года — от 957 млн. Пропаганда терроризма. В январе — марте 2019 года удалено 6,4 млн единиц такого контента. В январе — марте 2018 года — 1,8 млн. Facebook объясняет рост числа "зачищенных" сообщений развитием алгоритмов. Пропаганда насилия. В январе — марте 2019 года площадка избавилась от 33,6 млн сообщений, связанных с насилием. За этот же период 2018 года — от 3,4 млн. Судя по цифрам, контент, связанный с насилием, самая большая проблема Сети.

С какими проблемами сталкиваются пользователи в России В целом — с теми же самыми, которые озвучены в отчете Facebook. По данным Роскомнадзора, предоставленным ТАСС, количество жалоб на противоправную информацию в Сети за прошлый год ощутимо выросло. Пользователи жаловались на контент, связанный с призывами к самоубийствам (41 тыс. обращений), незаконным оборотом наркотиков (111 тыс.), азартными играми (260 тыс.). Стало немного меньше жалоб на контент, связанный с детской порнографией (42 тыс. жалоб в прошлом году, 44 тыс. — в позапрошлом). Можно ли судить о росте доли "плохих" материалов в Сети по числу жалоб?

С одной стороны, логично, что в интернете становится больше проблем, хотя бы потому, что растет число пользователей и время, которое мы проводим с гаджетами. Сейчас, по данным последнего доклада аналитика Мэри Микер, рядовой американец проводит в Сети 6,3 часа в день. 26% опрашиваемых говорят, что они "постоянно онлайн". С другой стороны, мы освоились в интернете, стали более опытными пользователями, лучше понимаем, что хотим, а что не хотим видеть. Возможно, люди просто стали больше жаловаться. В статистике Роскомнадзора нет данных о том, насколько россиян беспокоит контент, призывающий к насилию, сцены жестокости, буллинг. По данным "ВКонтакте" в прошлом году, в соцсети удалили 500 групп, в которых содержались призывы к насилию в школах. Намного масштабнее работа по удалению "групп смерти" — в 2018 году площадка избавилась от 11,3 тыс. сообществ с призывами к самоубийствам. Люди-модераторы и алгоритмы-модераторы. Как они работают Аудитория "ВКонтакте" — 97 млн активных пользователей в месяц. В России — 70 млн. "Ежедневно мы удаляем сотни тысяч единиц противоправного контента и блокируем тысячи личных страниц и сообществ, — ответили в пресс-службе социальной сети на запрос ТАСС. — Если говорить о цифрах по конкретным темам: с января по ноябрь 2018 года во "ВКонтакте" было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с одобрением самоубийств или нанесения увечий: текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи. Заблокировано свыше 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тыс. сообществ, через которые эти материалы распространялись". "ВКонтакте", как и другие соцсети, использует гибридный метод модерации: люди и алгоритмы. "Мы реагируем на жалобы пользователей, госрегуляторов и общественных организаций, проводим проактивный внутренний мониторинг, — рассказали в пресс-службе. — Наши механизмы автоматического поиска и удаления контента развиваются. Это позволяет избежать быстрого распространения фейков, незаконных или оскорбительных материалов. Частный пример — все новые хештеги по теме суицида, появляющиеся в системе, моментально блокируются".

У соцети несколько сотен модераторов. Екатерине 29 лет. Она работает здесь восемь лет. Смена длится пять часов. Короткий рабочий день связан с высокой нагрузкой. В среднем модератор обрабатывает от 800 до 1,5 тыс. жалоб в час. Жалобы на контент, который пользователи посчитали неприемлемым, поступают в режиме реального времени. Не всегда жалобы по делу, но шок-контента достаточно, чтобы эта работа считалась тяжелой. "Любой контент анализируется в контексте публикации, — объясняет Екатерина. — Если мы видим в открытом доступе видеоролик, где девочки-школьницы бьют одноклассницу, — это нужно удалять. Ролики с сексуальными сценами подлежат удалению, если они находятся у пользователя в открытом доступе или относятся к категориям запрещенной порнографии — например, детская порнография или порнография с животными. Больше всего времени уходит на изучение видеоматериалов. Бывают ситуации, когда сложно самостоятельно принять решение, тогда мы призываем на помощь коллег, вместе обсуждаем жалобу и выносим вердикт. К модераторству такого контента однозначно можно привыкнуть. Мне поначалу было противно смотреть на некоторые вещи, а сейчас я спокойно ем перед экраном монитора и никакая расчлененка меня не смущает. Не думаю, что мы стали более циничными. Я по-прежнему плачу в кино во время трогательных моментов, умею сопереживать. Но, пожалуй, мы действительно более знаем жизнь, с нас спадают розовые очки, в которых многие живут". Команда модерации растет каждый год, уточняют во "ВКонтакте": "Но мы не увеличиваем штат в разы. Мы совершенствуем технологии, чтобы все больше жалоб обрабатывалось автоматически". Сколько живет опасный контент. И как быстро возрождается Интернет-магазины по продаже наркотиков существуют годами, меняя адреса. Данилу 18 лет. Он бывший трудный подросток. С 12 лет воспитывался в детском доме. В 14 лет попробовал наркотики ("Приехал выпускник на выходные к нам и привез с собой"). Когда ему было 16 лет, его забрали в семью под опеку, с тех пор он дважды лечился от наркозависимости в ребцентре. До этого он около двух лет пробыл в СУУ — колонии для подростков. Такие парни, как Данил, в группе риска. Мы сидим в парке в центре Москвы, я даю ему ноутбук и прошу показать сайты, где можно купить наркотики. За одну минуту Данил находит пару интернет-магазинов. Мы используем популярный браузер, а не тот, что позволяет обходить блокировки. Первый сайт обещает товар лучшего качества, адекватные цены, команду профи, техподдержку 24/7 и возможность оптовых покупок. Еще есть две кнопки "разблокировать сайт" и "использовать анонимайзер".

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"Год назад наркотики в основном покупались в даркнете, — рассказывает Данил. — Либо через ботов в Telegram: выбираешь город, станцию метро, товар, оплачиваешь на электронный кошелек. Потом едешь и забираешь закладку по координатам на карте. Любой бот жил неделю, максимум две, потом его блокировали. Потом интернет-магазин делал нового бота. Насчет "ВКонтакте" — я не видел, чтобы там массово рекламировали сайты по продаже наркотиков. Я чаще вижу адреса сайтов, написанные на стенах домов даже в центре города. Во "ВКонтакте" предлагают работу закладчиком. Когда я только переехал в Москву из Нижегородской области, мне под аватаркой писали с разных аккаунтов: "Есть работа платим каждую неделю". Как часто? За полгода, наверное, пять сообщений было. Их быстро блокировали. Иногда я заходил к себе, видел комментарий, а страница уже удалена. Мой друг Артем переписывался по поводу этой работы, и ему объясняли: "Предоставим жилье в другом городе на выбор. Ты будешь жить на квартире, которую мы снимем, главное — работать".

Адвокат Евгений Гомулин, специализирующийся на уголовном праве и делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, замечает, что в наркокурьеры стали чаще вербовать молодых людей из стран СНГ. "Работа в России, оплата раз в неделю". В делах фигурируют такие объявления из соцсетей, — рассказывает он. — Хорошо ли люди понимают, что идут против закона? Да, понимают, это обычно нуждающиеся молодые люди из неблагополучной среды. Несовершеннолетних часто вводят в заблуждение, им объясняют: "Тебе за это ничего не будет — тебе же нет 18 лет. Если это девушка, у которой есть ребенок, говорят: "У тебя ребенок — ты не получишь реальный срок". На самом деле, сроки реальные и очень серьезные для несовершеннолетних и совершеннолетних, с детьми, без детей". Сейчас Данил учится в колледже. Он завел новый аккаунт во "ВКонтакте", чтобы ничего не напоминало о прошлой жизни. Предложений о работе кладменом ему больше не поступает. Вербовщики не пишут всем подряд. "Раньше я состоял в группах типа АУЕ — "арестантский уклад един", где прославляется уголовная романтика, — Данил ищет через поиск "ВКонтакте" эти группы и видит, что они заблокированы, но через полминуты находит их под другими именами. — Еще околофутбольные группы — там подростки собираются на "забивы". Думаю, меня находили там". Почему сложно зачистить экстремистские материалы "21-летний житель Ставрополя Максим Панченко был задержан на стадии приготовления к совершению преступления, — рассказали ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). — Он собирался сжечь школу и взорвать детский сад, о чем сам признался во время задержания. Нормальная семья, порядочные родители, сестра-школьница и братик детсадовского возраста. Педагоги лицея, где учился Максим, отмечали его эмоциональную неустойчивость. Одноклассники замечали, что он проявляет нездоровый интерес к религиозно-экстремистским идеям и нацистской символике. Органам безопасности стало известно, что Панченко, пользуясь инструкциями из Сети, занимается изготовлением зажигательных смесей и планирует совершить теракт. После задержания на все вопросы он давал один и тот же ответ: "Я повелся на провокацию в роликах в интернете", "Я понял, что сделал ошибочный вывод". Это и есть пример саморадикализации человека, который из неуравновешенного подростка превратился в преступника". По данным НАК, сегодня почти вся вербовка в экстремистские организации ведется в соцсетях. "Вербовщики ищут молодых людей с неустойчивой психикой, отсутствием критического мышления, склонных к восприятию радикальных взглядов. Они ведут "дистанционную вербовку". Предпочитают не тратить время и деньги на обучение и снабжение потенциальных террористов, ограничиваясь указанием целей для осуществления теракта. В арсенале — разные методы воздействия на психику человека, но наиболее эффективный — демонстрация коротких радикализирующих видеороликов, на производство и продвижение которых не жалеются средства".

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Речь о видео, демонстрирующем жизнь в "Исламском государстве" (террористическая организация, запрещена в РФ) и рассказывающем о "несправедливости", с которой борются его сторонники. Сложность "зачистки" вербовщиков в соцсетях в том, что общение идет в личной переписке. Удалить радикализирущий ролик из публичного доступа не так сложно, его могут обнаружить алгоритмы, на него пожалуются пользователи. Но "поймать" распространителя в сообщениях в мессенджере труднее. Как работают алгоритмы в интернете... 28-летний Брентон Таррант входит в мечеть новозеландского города Крайстчерч. Он вооружен и собирается устроить массовый расстрел собравшихся на дневную молитву. Перед тем как поднять оружие и открыть стрельбу по людям, он начинает прямой эфир в Facebook. Соцсеть позже удаляет это видео, но из интернета ничего не пропадает бесследно. Ролик продолжает бродить по Сети и набирать просмотры. "После стрельбы в Крайстчерче я пытался разделить проблемы интернета и проблемы интернет-площадок, — пишет в своей статье Кейси Ньютон, редактор The Verge. — Проблемы интернета возникают потому, что это открытая Сеть, объединяющая большинство людей мира. То, что противники вакцинации встречаются в интернете, — проблема интернета. То, что Facebook рекомендует матерям вступать в группы противников вакцинации, — проблема площадки".

Описание Изображение Брентона Тарранта © AP Photo/Stephanie McEwin

Каким образом рекомендует что-то Facebook? Это делают не люди, это происходит автоматически. Сегодня на всех популярных сайтах работают рекомендательные алгоритмы. Благодаря им вы видите в лентах то, что интересно вам. Вам показывают посты, видео, рекламу, исходя из информации о вас. Чем больше информации вы оставляете о себе — чем активнее шерите, лайкаете, комментируете, — тем легче понять, кто вы, что вас волнует и затягивает. Алгоритмы могут предполагать ваши интересы. Не так важно — как вы относитесь к вакцинации, за или против, если вы лайкаете и шерите родительский контент — вам покажут группу антипрививочников. Алгоритмы показывают не все, что нравится вам, а то, что максимально сильно (по числу лайков и просмотров) нравится и другим пользователям, похожим на вас. Итак, вы родитель, общаетесь с другими родителями, если в соцсетях расходится новость про политика, высказавшегося за или против вакцинации, вы увидите такие сообщения много раз. И это будут самые популярные посты, собравшие много лайков, шеров. В это же время в лентах пользователей, увлеченных автомобилями или горным бегом, идет другая война. Они могут вообще ничего не знать про ваш холливар вокруг вакцинации детей. ...и виноваты ли они в том, что в Сети много проблем Не у всех есть дети, машина, любовь к горам. Но кое-что крепко объединяет пользователей — плохие новости. Здесь исследование про фейки, опубликованное в прошлогоднем журнале Science. Фейки — это вирусные истории, обычно основанные на ложных фактах, вызывающих у людей страх, возмущение, ненависть. "Военные распяли мальчика на площади прямо на глазах его матери", "В сетевом фастфуде нашли жареную крысу", "Черные трансплантологи похищают детей в торговом центре". В ходе анализа 126 тыс. цепочек фейковых сообщений в Twitter исследователи выяснили, что пользователи оставляли на своих страницах такие сообщения на 70% чаще, чем правдивые и более нейтральные. Итак, люди с удовольствием разносят фейк — это тоже проблемный контент. Алгоритмы, заточенные на то, чтобы рекомендовать самое популярное всем, кому тема интересна, помогают им. Многие эксперты считают, что рекомендательные алгоритмы виноваты в том, что сетевое зло растет в масштабах. У мнения есть противники, которые уверены, что алгоритмы, работающие иначе, не спасут интернет от фейков, наркоторговли, буллинга.

"Сто лет назад мальчик, который разносил газеты, был аналогом современного алгоритма. Он бежал и кричал: "Три убийства в свежем номере! Покупайте скорее!" В чем виноват мальчик? — спрашивает Иван Ямщиков, сооснователь проекта Creaited Labs, в рамках которого созданы нейронные сети, писавшие стихи, стилизованные под Егора Летова и Курта Кобейна. — Рекомендательные алгоритмы — это не проблема. Есть фундаментальная проблема, связанная с поведением людей. Пользователи не проверяют информацию, которую получают. И не понимают, что сами отвечают за свои ленты. На своих лекциях я объясняю, что алгоритм — это щенок. Если вы воспитываете его агрессивным — он будет бросаться на людей. Алгоритмы дают то, что вы потребляете. Кому-то они советуют новости про рептилоидов, а кому-то — курсы на курсере. Кому-то — "желтуху", а кому-то — научные статьи". В будущем алгоритмы-чистильщики будут работать лучше, считает Ямщиков. Но технологии недостаточно, чтобы избавиться от проблемы. "Есть два сценария, что произойдет с сетевым злом в будущем, — говорит он. — Оптимистичный — пользователи станут более осознанными, площадки будут нанимать не только модераторов, но еще и просветителей, которые станут образовывать людей, объяснять, как работают эти алгоритмы, что надо делать, если вы видите нежелательный контент. Не писать гневные комментарии, а, скажем, пожаловаться на пост. Пессимистический сценарий — проблема усугубится. Мы проводим все больше часов в интернете, у нас в принципе больше свободного времени. Если сто лет назад человеку нельзя было отойти от станка, то сегодня у нас есть время, чтобы позалипать в YouTube". Как Instagram собирается по-новому бороться с буллингом Возможно, идея о том, что пользователи когда-нибудь станут осознаннее, поймут, что надо жаловаться на агрессию и лайкать научпоп, звучит слишком прекраснодушно. Но площадки действительно сейчас "выводят" решения в этом духе.

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