Торговое соглашение США и Китая включит защиту интеллектуальной собственности

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Начальный вариант торгового соглашения США и Китая будет во многом касаться интеллектуальной собственности и ее защиты. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала Fox Business глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Он уточнил, что в обсуждаемый сейчас проект соглашения включена часть прежних договоренностей, достигнутых сторонами еще в мае. "Хорошие новости заключается в том, что в этап номер один сделки включена целая глава майских договоренностей, которая посвящена IP и которую [КНР] прежде отвергала", - отметил Наварро. "В практическом плане это означает, что, если они похищают IP-адрес, то мы сможем предпринять ответные карательные меры так, что они не смогут в свою очередь ответить на них", - пояснил он.

Как сообщил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, очередной раунд американо-китайских торговых консультаций на министерском уровне состоится 25 октября.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут "зафиксированы на бумаге". 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в ноябре пройдет в Чили.