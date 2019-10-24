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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 1,5-2%

Курс доллара вырос до 64,11 рубля, курс евро снизился до 71,12 рубля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индексы РТС и Мосбиржи выросли к завершению торгов в четверг. Индекс РТС подрос на 1,52% - до 1413,63 пункта, индекс Мосбиржи - на 1,97%, до 2877,05 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:00 мск вырос на 0,25%, - до 64,11 рубля, курс евро снизился на 0,04% - до 71,12 рубля.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожали на 0,72% - до $61,61 за баррель.

"Восходящий ценовой импульс в нефти, который происходит на фоне как общего роста риск-аппетитов, так и на фоне недельного снижения запасов сырья в США, выводит в авангард акции нефтяников. При этом им, как и металлургам, благоволит слабость рубля", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По его словам, в пятницу, 25 октября, рынок может протестировать новые максимальные уровни по индексу Мосбиржи, которые лежат в диапазоне 2860-2880 пунктов.

"Завтра состоится заседание Банка России по ставке. Сокращение проинфляционных рисков, смягчение ДКП в других странах и сохранение санкционных угроз в "спящем" режиме открывают перед российским регулятором возможность более активного снижения ключевой ставки. В России операционные результаты за III квартал 2019 опубликуют "Распадская", "Акрон", "Русал", "Интер РАО". "Яндекс" обнародует финрезультаты за III квартал 2019 года", - добавил Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 24 октября - 2840-2880 пунктов, по курсу доллара - 63,8-64,5 рубля.

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