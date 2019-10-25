Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 6,50% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными", - отмечает регулятор.

Смягчению денежно-кредитных условий способствовало в том числе изменение ожиданий участников финрынка по траектории ключевой ставки, отметили в регуляторе.

Как отмечается, решение по ключевой ставке и снижение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ) создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок на рынке. "Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей ОФЗ создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок", - говорится в сообщении. При этом регулятор отметил продолжение понижения доходности ОФЗ и депозитно-кредитных ставок.

ЦБ оценит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, говорится в пресс-релизе регулятора. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в сообщении ЦБ.

Рост кредитования

ЦБ РФ отмечает продолжение роста кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий. "Продолжается рост кредитования реального сектора на фоне смягчения денежно-кредитных условий", - отмечается в сообщении. При этом ЦБ напомнил, что с июня годовой темп прироста кредитов физическим лицам замедляется после заметного увеличения в 2018 - начале 2019 года.

Банк России оценивает риски, связанные с динамикой зарплат и возможным изменением потребительского поведения, как умеренные. "Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными", - говорится в сообщении.

Рост показателя реальных располагаемых доходов населения пока не отразился на динамике оборота розничной торговли. Вместе с тем регулятор отмечает, что в целом рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. По мнению ЦБ, безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.

ВВП

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2019-2022 годах: темпы будут увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году, говорится в сообщении по итогам совета директоров регулятора.

"Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8-1,3%. При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами", - отмечается в сообщении.

Ускорение роста ВВП ожидается в результате реализации ряда мер правительства, в том числе национальных проектов. Ожидаемое на прогнозном горизонте замедление мировой экономики продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики, поясняют в ЦБ.

Инфляция

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%, в 2020 году - до 3,5-4,0%, сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров.

"Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. По итогам 2020 года с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% и останется вблизи 4% в дальнейшем", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ЦБ, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% (с 4,3% в августе 2019 года) и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", - подчеркивает ЦБ.

По данным Банка России, в сентябре - октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались.

"В части разовых факторов в условиях высокого урожая и расширения предложения на отдельных продовольственных рынках темпы роста цен на продовольствие с учетом сезонности оставались низкими. Произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах - торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Вместе с тем все более выраженным становится воздействие на инфляцию сдержанного спроса", - резюмировал ЦБ.

Отток капитала

Банк России понизил прогноз по оттоку капитала из России на 2019 год до $37 млрд с $40 млрд. Также понижен прогноз по оттоку капитала на 2020 год - до $20 млрд с $25 млрд. Прогноз на 2021 год и 2022 год также снижен - до $15 млрд с $20 млрд.