Песков: Москва продолжает контакты с Минском по поводу госкредита

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Привлечение Белоруссией кредита в Китае - суверенный вопрос Минска, при этом российско-белорусские контакты в сфере кредитования продолжаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с белорусской стороной продолжаются", - сказал он. "Мы не можем ничего сказать про кредитование с китайской стороны, это суверенное право наших белорусских товарищей", - добавил представитель Кремля. Так он прокомментировал слова министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича о том, что Минск не обращался к Москве за получением государственного кредита в объеме примерно $600 млн и не видит необходимости в получении "политических кредитов". Министр добавил, что Белоруссия рассчитывает до конца текущего года получить китайский кредит на 3,5 млрд юаней, что эквивалентно примерно $500 млн.

"Что касается контактов [Минска] с Москвой, то они будут продолжаться, это вопрос обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, - подчеркнул Песков. - Безусловно, с учетом ранее выданных кредитных линий".