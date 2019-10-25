ФПК не планирует оборудовать Wi-Fi старые поезда

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" не планирует оборудовать Wi-Fi старые поезда, это экономически нецелесообразно, при этом Wi-Fi будет во всех новых поездах. Об этом рассказал журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Весь новый подвижной состав, который мы приобретаем, уже оборудован мультимедийной системой, внутрипоездным порталом, все современные технологии, которые есть вокруг ФПК, мы сразу загружаем производителю. Мы предполагаем, что к 2025 году у нас 35% произойдет замены парка. Он весь уже будет с этим оборудованием. Но старый подвижной состав оборудовать бессмысленно, потому что это очень дорого и не очень надежно. Поставить на старый вагон, чтобы через три-пять лет его списать?" - сказал Иванов.

Глава ФПК пояснил, что это тот случай, когда проект был бы неокупаемым.

Иванов отметил, что выход в интернет возможен только в зоне уверенного покрытия сотовыми операторами. В остальное время пассажир может воспользоваться контентом (музыка, фильмы, книги) на внутрипоездном портале Попутчик.

"То есть мы предъявляем пассажиру именно ту цену [билета], которая позволяет окупить наши затраты, поэтому у нас на развитие предусматриваются те деньги, которые мы можем направить на самые эффективные и максимально нужные для пассажиров направления. Мы каждый раз, когда рассматриваем, что из нового и где внедрять и как, мы очень внимательно смотрим на сбалансированность с точки зрения экономики и чтобы максимальное количество пассажиров получило возможность воспользоваться нашим подвижным составом. Если эти проекты не связаны с прямыми указаниями государственного регулирования или обеспечения безопасности во всех ее аспектах, то все инвестиционные проекты рассматриваются с точки зрения окупаемости", - заключил топ-менеджер.