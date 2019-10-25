Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в пятницу разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 0,13% - до 2873,41 пункта, индекс РТС вырос на 0,54%, до 1421,2 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,55%, до 63,72 рубля, курс евро снизился на 0,73%, до 70,6 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,27% - до $61,62 за баррель.

Недельный безоткатный рост индекса Мосбиржи, возвращение некоторой слабости в котировки нефти и фактор приближения выходных привели в пятницу к фиксации прибыли частью инвесторов. В начале будущей недели российский рынок может консолидироваться у достигнутых вершин. Однако для похода к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи требуется новый ощутимый позитивный импульс, но на данный момент его не просматривается, рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

Эксперт отметил, что учитывая приближение даты заседания Федрезерва США по ставке, в понедельник стоит обратить внимание на сальдо внешней торговли товарами США в сентябре. В этот день в России операционные результаты за III квартал представит "Лента", а в США квартальные финансовые отчеты обнародуют Alphabet (Google), AT&T, HSBC, T-Mobile, Canon, добавил он.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи 28 октября может формироваться в пределах 2850-2870 пунктов, курс рубля к доллару - в диапазоне 63,8-64,5 рубля.