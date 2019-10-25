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Медведев: Россия и Казахстан могут придать импульс развитию двусторонних проектов

Премьер-министр отметил, что в целом сотрудничество двух стран развивается динамично

СКОЛКОВО, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия и Казахстан могут интенсифицировать двустороннее сотрудничество, в том числе придать импульс реализации различных проектов.

"Казахстан - наш стратегический партнер, наш союзник, у нас в целом динамично развивается сотрудничество - и торгово-экономическое, и инвестиционное. Мы рады возможности сейчас обменяться соображениями о том, где нам нужно еще немножко поднажать, какие проекты, может быть, быстрее продвинуть", - сказал Медведев в пятницу на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Глава российского правительства выразил уверенность в том, что это можно сделать. "Прошу передать от меня наилучшие пожелания и привет Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву", - сказал Медведев.

Премьер-министр Казахстана отметил, что день выдался насыщенным - состоялось заседание Совета глав правительств СНГ, а также заседание Евразийского межправительственного совета. "Я думаю, что очень полезный день, удалось много вопросов обсудить и в рамках СНГ, соответственно, и в рамках ЕврАзЭС, как всегда, насыщенная повестка", - сказал Мамин.

Премьер-министр Казахстана выразил уверенность в том, что итоги состоявшихся заседаний обязательно принесут пользу интеграционным процессам. "И то, что сегодня подписано соглашение с Сербией, - это тоже важное событие. Как раз в эти дни у нас вступает в силу ряд соглашений, которые были подписаны ранее. Это очень важная международная повестка, она динамично развивается", - сказал он. Глава правительства Казахстана заметил, что это свидетельствует об интересе, который проявляется к ЕврАзЭС.

"Нам самое главное - правильно воспользоваться всеми этими условиями с точки зрения развития экономик наших стран и в целом ЕврАзЭС как организации", - сказал Мамин. Он также напомнил, что недавно состоялось заседание межправительственной комиссии России и Казахстана, где "все, стоящие на повестке, вопросы нашли свое решение".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичМамин, Аскар УзакпаевичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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