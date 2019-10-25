Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти

В ведомстве подчеркнули, что оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация на мировом рынке нефти в настоящий момент стабильна, большой вклад в это внесла Саудовская Аравия, партнер России по соглашению ОПЕК +, которая сумела оперативно восстановить нефтедобывающие мощности после атак дронов в сентябре. Об этом говорится в комментарии Минэнерго РФ.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

"Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок. Оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", - говорится в заявлении министерства.

"Россия продолжает активно сотрудничать с Королевством Саудовская Аравия и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", - отмечается в комментарии.

Основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, по мнению Минэнерго РФ, является "непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП".

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что очень быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии подчеркивает высокий профессионализм и устойчивость компании Aramco перед лицом серьезной атаки на нефтяную промышленность и мировую экономику. Российское стратегическое партнерство с Саудовской Аравией продолжает играть ключевую роль в создании ОПЕК+ и стабилизации нефтяных рынков".

В новость были внесены изменения (22:24 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций на Дальний Восток
Всего в 1984 проекта инвесторы вложили 620 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС