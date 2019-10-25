Минэнерго РФ: Саудовская Аравия и ОПЕК+ сыграли ключевую роль в стабилизации рынка нефти

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация на мировом рынке нефти в настоящий момент стабильна, большой вклад в это внесла Саудовская Аравия, партнер России по соглашению ОПЕК +, которая сумела оперативно восстановить нефтедобывающие мощности после атак дронов в сентябре. Об этом говорится в комментарии Минэнерго РФ.

"Отмечаем важную роль наших партнеров из Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок. Оперативное восстановление добычных мощностей в королевстве после атаки дронов еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", - говорится в заявлении министерства.

"Россия продолжает активно сотрудничать с Королевством Саудовская Аравия и партнерами по ОПЕК+ с целью повышения стабильности и предсказуемости рынка", - отмечается в комментарии.

Основным фактором, влияющим на неопределенность мировых рынков, по мнению Минэнерго РФ, является "непредсказуемость итогов торговых переговоров между США и Китаем, а также риски замедления темпов роста мирового ВВП".

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что очень быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии подчеркивает высокий профессионализм и устойчивость компании Aramco перед лицом серьезной атаки на нефтяную промышленность и мировую экономику. Российское стратегическое партнерство с Саудовской Аравией продолжает играть ключевую роль в создании ОПЕК+ и стабилизации нефтяных рынков".

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