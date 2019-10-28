Глава РФПИ: нацпроекты дают возможность для инвестиций на $200 млрд с Ближним Востоком

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в России создает большие возможности для инвестиций с партнерами в проекты совместно с партнерами с Ближнего Востока на $200 млрд в целом ряде отраслей экономики. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам официального визита президента РФ в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Мы считаем, что реализация национальных проектов в России создает отличные возможности для инвестиций в портфель проектов стоимостью свыше $200 млрд в целом ряде отраслей. РФПИ, который по поручению президента является фильтром по отбору, структурированию и реализации национальных проектов, постоянно предлагает саудовским партнерам интересные проекты, имеющие привлекательную доходность", - сказал он.

По словам Дмитриева, национальные цели развития России во многом схожи с аналогичной саудовской программой "Видение-2030".

"Совместная реализация этих программ позволит поддержать экономический рост и трансформировать национальные экономики. Работа с крупнейшими компаниями на саудовском рынке обеспечит не только инвестиции в российскую экономику, но обмен опытом и экспертизу", - отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что в работе с саудовскими партнерами наиболее интересны проекты в сфере высоких технологий, включая технологии искусственного интеллекта.

"РФПИ активно сотрудничает с PIF в этой сфере. Мы активно работаем по ряду нефте- и газохимических проектов", - заключил он.