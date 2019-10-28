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В Руспродсоюзе заявили об отсутствии угрозы исчезновения российской органической продукции

Ранее газета "Известия" написала, что российские продукты "органик" могут исчезнуть из магазинов с начала 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Угроза исчезновения после Нового года из магазинов российской органической продукции, о которой заявили ранее некоторые представители отрасли, полностью отсутствует. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон об органике, который вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Для того, чтобы доказать органическое происхождение своей продукции, компании должны получить сертификацию у компетентных организаций. Однако Национальный органический союз предупредил Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор и Росаккредитацию, что после 1 января российская органическая продукция может исчезнуть с прилавков магазинов, поскольку сейчас работает лишь одна сертификационная компания и она не успеет вовремя провести проверки, написала газета "Известия".

"Мы считаем, что угроза исчезновения продукции с маркировкой "органик" полностью отсутствует. Закон об органике был принят еще в 2018 году, и многие производители успели позаботиться о получении соответствующих сертификатов, и у большинства сертификаты действуют", - прокомментировал ситуацию Востриков.

Кроме того, уже существует подведомственный Минсельхозу РФ орган сертификации, и на завершающей стадии находится регистрация сертифицирующего органа на базе центра Органической компетенции Роскачества, отметил глава Руспродсоюза. При этом многие заявки производителей на сертификацию через Роскачество уже приняты в работу, подчеркнул он.

Что касается иностранной органической продукции, то под действие закона попадает только маркировка, нанесенная кириллицей. То есть продукция с маркировкой "organic", имеющая европейскую сертификацию, с полок никуда не исчезнет, считает Востриков. Иностранные поставщики могут или продолжать торговать своей продукцией под международными знаками или в соответствии с мировой практикой пройти сертификацию в России и наносить российский национальный органический знак, уверен он.

Мнение органического союза

По данным Союза органического земледелия, сертификация для производства органической продукции будет возможна только по ГОСТ 33980-2016. При этом сейчас многие российские производители работают по различным общепризнанным мировым стандартам, например, стран Евросоюза, США, Японии. Такой продукции, по данным союза, на российском рынке не менее 80%, и все они должны будут пройти повторную сертификацию по российскому ГОСТу, утверждают в союзе.

"После вступления в силу федерального закона [об органике], работать только в системах добровольной сертификации, без аккредитации по ГОСТ 33980-2016, будет невозможно. Мы надеемся, что в рамках рабочей группы Росаккредитации по вопросам разработки программ аккредитации органов по сертификации органической продукции мы совместно решим задачу по выработке понятных и прозрачных правил аккредитации в данной сфере и требований к органам по сертификации. Тогда на рынок выйдут сразу несколько крупных операторов, он станет конкурентным", - сообщил ТАСС председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Производителям Коршунов советует сейчас не торопиться с сертификацией, следить за информацией и наводить справки о компаниях, которые планируют работать в сфере сертификации органики.

При этом союз выступает за признание международных стандартов на российском рынке после 1 января 2020 года, поскольку иначе создается "искусственный барьер" для развития рынка органической продукции, считает Коршунов. "Повторная система сертификации для тех, кто уже имеет международный сертификат, рискует превратиться в формальную процедуру переписывания и перезачета. При этом необходимо будет оплачивать инспекции. Стоимость сертификации по ГОСТ 33980-2016 составляет от 150 тыс. рублей за одно хозяйство, и подтверждать сертификацию необходимо ежегодно по такой же цене", - пояснил он.

Производители будут вынуждены компенсировать дополнительные затраты через увеличение цен, то есть в конечном итоге "стоимость повторной сертификации ляжет на плечи покупателей", доходы которых и так снижаются, уверены в союзе.

Союз органического земледелия обратился с официальным предложением в Минсельхоз РФ о необходимости признания международных органических стандартов в России и обеспечения свободного обращения такой органической продукции, отметил Коршунов.

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