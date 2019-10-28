МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Самый высокий уровень закредитованности в России зафиксирован у охранников, а также у сотрудников медицинских учреждений и социальных работников, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по данным кредитного бюро, показатель долговой нагрузки (ПНД) у работников службы охраны по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 34%, увеличившись за год на 4 процентных пункта (п.п.). У работников из отрасли фармацевтики и медицины, а также социальной сферы этот показатель зафиксирован на уровне 33,2% и 32,8% соответственно.

Помимо этого, высокая степень закредитованности - 29,7% - выявлена у россиян, относящихся к категории самозанятых. Проанализировав кадровый состав предприятий, аналитики НБКИ пришли к выводу, что самыми закредитованными сотрудниками является административно-хозяйственный персонал - 30,3%. В свою очередь у топ-менеджмента этот показатель зафиксирован на уровне 14,9%.

Как отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин, чьи слова приведены в пресс-релизе, ПДН российских заемщиков, в целом, остается на приемлемом уровне, однако обращает на себя внимание тот факт, что уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно "комфортным" для обслуживания кредитных обязательств. Так, кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за риск-профилем заемщиков, занятых во всех сферах российской экономики, резюмирует он.

НБКИ исследует долговую нагрузку российских заемщиков с 2014 года. На 1 октября 2019 года бюро консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков, предоставляемую более 4 тыс. кредиторов, сотрудничающими с НБКИ.