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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Глава Boeing заявил, что новый 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов в мире

По словам Денниса Мюленбурга, потрачено более 100 тыс. часов на разработку улучшений

ТАСС, 29 октября. Самолеты Boeing 737 MAX будут одними из самых безопасных в мире после того, как специалисты компании завершат доработку системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Об этом говорится в заявлении генерального директора корпорации Boeing Денниса Мюленбурга, опубликованного во вторник на сайте компании.

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"Компания отдала все силы, чтобы убедиться в эффективности принятых нововведений. Мы потратили более 100 тыс. часов на разработку улучшений. Мы также провели 814 испытательных полетов с обновленным программным обеспечением, - отмечается в нем. - Когда Boeing 737 MAX вернется к полетам, то это будет один из самых безопасных самолетов".

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.

Теги
СШАРоссияЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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