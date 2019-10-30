Еврокомиссия не комментирует решение Дании разрешить строительство "Северного потока - 2"

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не комментирует решение Дании разрешить строительство трубопровода "Северный поток - 2", но подтверждает, что обновленная Газовая директива ЕС будет распространяться на данный проект. Об этом ТАСС сообщила в среду Анна-Кайса Итконен - представитель заместителя председателя ЕК, еврокомиссара по энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

"Мы не комментируем решение властей Дании. Что касается доработанной Газовой директивы, то она вступила в силу (и с этого момента началось ее правоприменение к морским газопроводам - прим. ТАСС) с лета нынешнего года", - сказала Итконен.