Новак заявил, что Россия удовлетворена решением Дании по "Северному потоку - 2"

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Россия удовлетворена решением Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы ждали этого решения. То, что оно произошло именно сегодня, на мой взгляд, еще раз подчеркивает, что проект соответствует всем требованиям, которые были выдвинуты с точки зрения экологии, с точки зрения маршрута. Мы не сомневались, что это будет, мы об этом ранее говорили. Мы удовлетворены этим решением, безусловно", - сказал Новак.