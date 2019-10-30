В МИД Украины заявили, что "Северный поток - 2" угрожает энергобезопасности стран Европы

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины. Об этом в среду заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя выдачу Данией разрешения на прокладку газопровода в своих территориальных водах.

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по построению "Северного потока - 2". Позиция министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региона Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы. Убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе является подтверждением этих опасностей", - цитирует ее украинское агентство УНН.

В МИД Украины подчеркнули, что введение газопровода в эксплуатацию еще больше усилит позиции "Газпрома" на европейском энергетическом рынке. По словам Зеленко, Украина ожидает, что ЕС займет твердую позицию в распространении обновленных правил Третьего энергетического пакета. "Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года. В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект Северный поток - 2", - заявила она.

Ранее Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Украина официально выступает против строительства газопровода, поскольку, по мнению Киева, следствием этого может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, а также потеря для бюджета Украины около $3 млрд ежегодно.