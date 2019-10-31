Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг выступил за добровольное участие компаний в биржевой торговле лесом

Замглавы ведомства Виктор Евтухов считает, что такой эксперимент можно провести на Дальнем Востоке

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступает за добровольное участие компаний в биржевой торговле лесом, заявил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Может быть, в качестве эксперимента можно было бы посмотреть такую историю на Дальнем Востоке, попробовать. Это очень сложно сделать обязательным - пусть кто хочет, тот торгует", - сказал он.

Замминистра пояснил, что компании торгуют древесиной по долгосрочным контрактам, а ряд предприятий поставляет за рубеж как круглый лес, так и продукцию переработки. "Это надо очень внимательно все посчитать. А на добровольной основе - пожалуйста", - сказал Евтухов.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал создание российско-китайской лесной биржи необходимым для контроля над экспортом леса в КНР. При этом, по его словам, биржевые механизмы должны внедряться не только при экспортных операциях, но и для внутренней торговли лесом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечных кредитов
То же самое касается и потребительского кредитования, отметил премьер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС