Минпромторг выступил за добровольное участие компаний в биржевой торговле лесом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступает за добровольное участие компаний в биржевой торговле лесом, заявил журналистам замглавы министерства Виктор Евтухов.

"Может быть, в качестве эксперимента можно было бы посмотреть такую историю на Дальнем Востоке, попробовать. Это очень сложно сделать обязательным - пусть кто хочет, тот торгует", - сказал он.

Замминистра пояснил, что компании торгуют древесиной по долгосрочным контрактам, а ряд предприятий поставляет за рубеж как круглый лес, так и продукцию переработки. "Это надо очень внимательно все посчитать. А на добровольной основе - пожалуйста", - сказал Евтухов.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал создание российско-китайской лесной биржи необходимым для контроля над экспортом леса в КНР. При этом, по его словам, биржевые механизмы должны внедряться не только при экспортных операциях, но и для внутренней торговли лесом.