Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Приказ Минтранса о переходе на кассетные ж/д подшипники отменят

Планировалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Приказ Минтранса РФ об обязательном переводе с 2021 года грузовых вагонов с роликовых подшипников на кассетные будет отменен. Такое решение было принято в четверг по итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Максима Акимова, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 г. в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года", - сообщил он.

Ранее планировалось, что с 2021 года российские грузовые вагоны будут переведены с роликовых подшипников на кассетные. Такая мера вызвала противоречивое отношение в отрасли. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, сообщала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера могла бы обойтись в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД говорили, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.

В новость были внесены изменения (18:49 мск) — добавлены подробности по совещанию.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичБелозеров, Олег ВалентиновичАкимов, Максим Алексеевич
Реклама на ТАСС
Акимов подписал протокол совещания об отмене перехода на кассетные подшипники
Планировалось, что нововведение вступит в силу с 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС