Приказ Минтранса о переходе на кассетные ж/д подшипники отменят

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Приказ Минтранса РФ об обязательном переводе с 2021 года грузовых вагонов с роликовых подшипников на кассетные будет отменен. Такое решение было принято в четверг по итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Максима Акимова, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 г. в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года", - сообщил он.

Ранее планировалось, что с 2021 года российские грузовые вагоны будут переведены с роликовых подшипников на кассетные. Такая мера вызвала противоречивое отношение в отрасли. Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов попросили отложить переход всей отрасли на кассетные подшипники, сообщала газета "Коммерсантъ". По информации РБК, такую позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в письме министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову.

Согласно экспертному заключению Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД, эта мера могла бы обойтись в 200-300 млрд рублей, а государственная поддержка в данном случае не предусмотрена.

В РЖД говорили, что благодаря переходу на кассетные подшипники грузовые вагоны будут реже отправляться на внеплановый ремонт, а затраты владельцев подвижного состава снизятся. Так, жизненный цикл колесной пары, оборудованной роликовыми подшипниками, составляет около шести лет, а полувагонов, оборудованных кассетными подшипниками, - от 11 до 20 лет.

В новость были внесены изменения (18:49 мск) — добавлены подробности по совещанию.