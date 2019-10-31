Постпред РФ в Вене обсудил с назначенным гендиректором МАГАТЭ укрепление сотрудничества

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов передал назначенному генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси поздравления от главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Росатома Алексея Лихачева. Об этом Ульянов сообщил в четверг в своем Twitter .

"Состоялся продуктивный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью агентства, обсудили пути укрепления взаимодействия России и МАГАТЭ", - написал также Ульянов.

29 октября постпред Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси на голосовании Совета управляющих МАГАТЭ заручился поддержкой двух третей голосов, которые были необходимы для избрания новым генеральным директором агентства. Генеральная конференция МАГАТЭ 2 декабря на специальной сессии должна утвердить Гросси новым гендиректором. После этого он приступит к исполнению своих обязанностей.

Выборы нового генерального директора МАГАТЭ проводились в связи со смертью в июле прежнего главы организации Юкии Амано.