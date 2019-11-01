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Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+

Стоимость подписки в России составит 199 рублей в месяц

ТАСС, 1 ноября. Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

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Платформа предлагает пользователям семидневный пробный период, по истечении которого стоимость подписки в России составит 199 рублей в месяц.

Сервис, который, по заявлению компании Apple, объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах. Новый сервис будет доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, а также на сайте tv.apple.com и на некоторых смарт-телевизорах Samsung. Оригинальные фильмы и сериалы Apple TV+ будут доступны без русского дубляжа, но с субтитрами.

В конце августа стало известно, что Apple потратила на производство контента для своего стримингового сервиса более $6 млрд. При этом Netflix в прошлом году израсходовал на контент около $12 млрд.

Сейчас Netflix лидирует в сегменте потокового видео - на него подписаны более 158 млн человек. Однако летом 2019 года стало известно, что аудитория сервиса в США сократилась впервые в истории. Кроме того, у платформы есть ряд конкурентов, включая Hulu, которым пользуются 28 млн человек. В ноябре 2019 года свой стриминговый сервис запускает Disney, а на весну 2020-го намечен запуск сервисов Peacock от телекомпании NBC и HBO Max от WarnerMedia.

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