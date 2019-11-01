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Запустился стриминг Apple TV+. Что будут показывать?

© Shutterstock/FOTODOM
По словам Тима Кука, корпорация намерена создавать оригинальный контент совместно с самыми громкими именами Голливуда

Сегодня Apple TV+ стал доступен в 100 странах, в том числе в России. Он работает как телевизор — там есть фильмы, сериалы и передачи таких каналов, как HBO (после долгих переговоров канал все-таки присоединился к сервису), Hulu, Showtime и CBS. Контент можно смотреть онлайн или скачать. Сервис можно использовать на всех гаджетах Apple — iPhone, iPad, Mac или Apple TV. Для этого нужно приложение Apple TV. 

Однако, по данным СМИ, у контента Apple не будет русскоязычного дубляжа — только локальные субтитры.

Каким будет оригинальный контент?

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Один из проектов — сериал с Риз Уизерспун, Стивом Кареллом и Дженнифер Энистон в главных ролях — рассказывает про выдуманное утреннее шоу. Между главными героями завязывается нешуточная интрига, а на кону оказывается нечто большее, чем просто должность главного ведущего. 

Джейсон Момоа снялся в эпической антиутопии "Видеть" — про мир, где люди потеряли зрение. Человечество вернулось практически к первобытному способу обитания, а одно из пяти чувств стало для них мифом. В какой-то момент герои понимают, что в их привычном мире что-то изменилось. Тогда они узнают, что новое поколение, дети, которые родились, снова могут видеть.

Кроме этого, на сервисе доступен сериал от создателей "Звездного крейсера "Галактика" и "Чужестранки" — их новая работа получила название "Ради всего человечества". Это история о космической гонке между США и СССР. В тот самый момент, когда вся Америка затаила дыхание и надеялась, что именно их космонавт станет первым человеком на Луне, их опережает советский пилот Леонов. Не опуская рук, американские ученые продолжают борьбу и делают абсолютно неожиданное для мира открытие — на Луне есть вода. 

Еще на сайте Apple есть таинственный баннер, намекающий на проект Опры Уинфри. Пока там только лишь ее фотография и надпись "Уже скоро". 

Чем Apple TV+ отличается от Netflix, например?

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Сравнивать два этих продукта — сложно. Во-первых, Netflix известен своей любовью ко взрослому контенту, поэтому в их фильмах и сериалах можно встретить откровенные сцены насилия или секса. Apple выступают против мата и наготы на экране. Компания сосредоточится на производстве комедий и эмоциональных драм сродни тем, что показывает канал NBC.

Во-вторых, фильмы Netflix участвуют в международных кинофестивалях мирового уровня ("Рома" Альфонсо Куарона, например, взял "Золотого льва" в Венеции), а на церемонии вручения кинопремии "Оскар" в этом году по числу номинаций компания уступала только Disney. Так что можно сказать, что эта компания производит контент, который достоин звания высшего класса. 

С другой стороны, Стивен Спилберг, который известен своей активной позицией против Netflix (он считает, что все картины, которые производит компания, можно называть только "телефильмами", а также что необходимо запретить им участвовать в гонке за "Оскар", так как это обесценивает кино, которое показывают в кинотеатрах), согласился сотрудничать с Apple.

Сколько будет стоить подписка?

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Цена подписки на Apple TV+ составит 199 рублей в месяц. Для сравнения: Netflix предлагает разные виды подписок — от базового (567 рублей в месяц) до премиум (851 рублей в месяц). 

Российские сервисы:  ivi — 399 рублей, tvzavr — 349 рублей, Premier — 129 рублей, "Амедиатека" — от 599 рублей в месяц, в Okko цена варьируется в зависимости от контента — от 99 рублей до 599 рублей в месяц. И, наконец, Megogo обойдется вам от 197 рублей до 597 рублей в месяц.

Какие перспективы у нового сервиса?

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"Они стартуют сразу с очень большой аудитории, которой они могут предлагать разные специализированные предложения, пакеты, в том числе с предустановкой на iPhone. Им, конечно, легче будет продвигаться, чем тому же Netflix",  — считает Аскар Туганбаев, медиаэксперт, интернет-продюсер, создатель Rutube.ru. Аппаратная платформа, которую предлагает Apple, — тоже огромное преимущество перед другими сервисами. 

Кроме того, российские онлайн-кинотеатры, например, только начинают создавать оригинальный контент. "Иностранный контент достается им после того, как основные крупнейшие иностранные площадки его "открутят", — считает Туганбаев. То есть все ваши любимые американские и западные блокбастеры появляются на российских сервисах гораздо позже, чем на том же Netflix или, как это вероятно будет, Apple TV+. 

Кроме того, Apple, как одна из крупнейших корпораций в мире, может позволить себе нешуточные финансовые вливания в это дело. 

Один из главных минусов, по мнению экспертов, заключается в том, что сейчас Apple TV+ рассчитан лишь на англоговорящую аудиторию. Конечно, возможно, в дальнейшем компания займется локализацией своего контента, в том числе и для российских зрителей. "По опыту Okko мы видим, что основная часть аудитории выбирает дублированный контент, а язык оригинала предпочитают киноманы и поклонники конкретных фильмов. Тем не менее в России у бренда есть своя крайне лояльная аудитория, которая готова будет смотреть контент с субтитрами", — поделился своим мнением генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

Как на появление сервиса отреагировали в России?

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Роскомнадзор увидел в Apple TV+ угрозу для отечественных производителей и попросил ускорить принятие подзаконных актов к закону, который регламентирует деятельность аудиовизуальных сервисов (речь идет о поправках в 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ и предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией).

 

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