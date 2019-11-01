Запустился стриминг Apple TV+. Что будут показывать?

Один из проектов — сериал с Риз Уизерспун, Стивом Кареллом и Дженнифер Энистон в главных ролях — рассказывает про выдуманное утреннее шоу. Между главными героями завязывается нешуточная интрига, а на кону оказывается нечто большее, чем просто должность главного ведущего.

Джейсон Момоа снялся в эпической антиутопии "Видеть" — про мир, где люди потеряли зрение. Человечество вернулось практически к первобытному способу обитания, а одно из пяти чувств стало для них мифом. В какой-то момент герои понимают, что в их привычном мире что-то изменилось. Тогда они узнают, что новое поколение, дети, которые родились, снова могут видеть.

Кроме этого, на сервисе доступен сериал от создателей "Звездного крейсера "Галактика" и "Чужестранки" — их новая работа получила название "Ради всего человечества". Это история о космической гонке между США и СССР. В тот самый момент, когда вся Америка затаила дыхание и надеялась, что именно их космонавт станет первым человеком на Луне, их опережает советский пилот Леонов. Не опуская рук, американские ученые продолжают борьбу и делают абсолютно неожиданное для мира открытие — на Луне есть вода.

Еще на сайте Apple есть таинственный баннер, намекающий на проект Опры Уинфри. Пока там только лишь ее фотография и надпись "Уже скоро".