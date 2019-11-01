Объем розничных продаж в Гонконге в сентябре упал на 18,3%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 ноября. /ТАСС/. Объем розничных продаж в Гонконге, охваченном массовыми протестами, в сентябре сократился на 18,3% в годовом исчислении - до $3,8 млрд. Об этом в пятницу сообщила статистическая служба правительства этого специального административного района Китая.

Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

В то же время данная цифра оказалась несколько лучше августовского показателя, когда спад достигал рекордных 23%.

Эксперты объясняют ситуацию продолжающимися в Гонконге с начала лета общественными беспорядками, резким снижением турпотока, а также падением потребительского спроса на фоне торговой войны между КНР и США. В частности, более чем на 40% упали продажи ювелирных изделий, часов и предметов роскоши.

Пять месяцев назад в Гонконге начались массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные акции.

Они усиливаются в выходные дни и периодически сопровождаются беспорядками, столкновениями с полицией и актами вандализма. Многие крупные торговые комплексы и магазины в дни митингов остаются закрытыми и несут убытки.