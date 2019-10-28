Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

"Слишком поздно!", "Все пять требований, и ни одним меньше!" — комментируют ситуацию продемократические активисты, готовые продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма. Волнения нанесли серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору и местной экономике в целом: в третьем квартале она вступила в стадию технической рецессии.

Спорный законопроект об экстрадиции правонарушителей, ставший причиной массовых волнений в Гонконге с начала лета, наконец был формально отозван из Законодательного совета и "брошен в корзину" на прошлой неделе. Это событие, впрочем, было давно ожидаемым и не вызвало сенсации и особого триумфа оппозиции.

Пока неясно, насколько отзыв законопроекта способен остудить пыл демонстрантов. Ведь помимо этого они также стали выдвигать еще четыре требования: провести независимое расследование случаев жестокости полиции, освободить всех задержанных участников протестных акций, отказаться от их классификации как "массовые беспорядки" и осуществить демократизацию избирательной системы Гонконга. Однако с удовлетворением главного требования демонстрантов, которое изначально было единственным, протестное движение имеет шансы постепенно выдохнуться и пойти на спад. Конечно, оно не сойдет сразу на нет, но вполне может сбавить обороты или принять вялотекущий характер.

События минувших выходных показали, что размах беспорядков действительно пошел на убыль. Так, суббота выдалась необычно спокойной. А в воскресенье после нескольких дней затишья радикально настроенные протестующие в масках вновь напомнили о себе, устроив вылазки с поджогами на улицах полуострова Коулун. Однако численность радикалов, основную массу которых составляют школьники и студенты, на сей раз была меньше обычного — несколько сотен человек. Полиция довольно сдержанно применяла для разгона групп демонстрантов слезоточивый газ и водометы, однако обошлось без крупных агрессивных столкновений и больше было похоже на игру в "кошки-мышки".

Хотя никто не ожидал, что протесты разом иссякнут после отзыва законопроекта, отсутствие демонстраций в пятницу и субботу и умеренные события в воскресенье можно рассматривать как вполне хороший знак.

Перемещения демонстрантов скованы

Многие жители Гонконга, даже из числа тех, кто поддерживает протесты, уже устали от беспорядков и транспортного хаоса в городе. Автомобилисты жалуются на пробки из-за десятков разбитых радикалами светофоров, а регулярные погромы на станциях метро привели к серьезным сбоям в работе подземки.

Власти, однако, использовали эту ситуацию в своих целях — как рычаг для сдерживания размаха протестов. Так, в последний месяц метрополитен работал в ограниченном режиме и закрывался на два, три или даже четыре часа раньше обычного — "для ремонтных работ". Многие полагают, что это такая тактика правительства с целью ограничить расползание протестных акций, поскольку их разгар приходится на вечернее время, а основная масса демонстрантов проживает в отдаленных спальных районах и вынуждена добираться домой на метро и успеть сесть на поезд. Вместе с тем оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR периодически берется закрывать по своему усмотрению отдельные станции в районах, где отмечены беспорядки, затрудняя туда доступ.

Перебои в работе подземки в Гонконге, само собой, никого не радуют и создали серьезные неудобства для 7,5 млн жителей мегаполиса, 85% которых передвигаются на общественном транспорте. Секретарь (министр) по вопросам транспорта и жилищного строительства Фрэнк Чэнь на днях дал понять, что метро возобновит нормальную работу в полном объеме только при условии, что не подвергнется новым атакам со стороны демонстрантов. Однако проверить, был ли причинен очередной ущерб станциям и в каком объеме требуется ремонт, представляется сложным. Поэтому власти, видимо, продолжат манипулировать этим механизмом.

Будет ли кадровая перетряска?

Одним из возможных решений внутриполитического кризиса в Гонконге может стать кадровая перетряска. Многие считают весьма странным, что за почти пять месяцев острейшего кризиса еще не полетела ни одна голова — все министры преспокойно остались сидеть в своих креслах, крайних не нашлось. В то же время очевидно, что рейтинг главы администрации Кэрри Лам и ее кабинета находится на рекордно низком уровне. Многие жители откровенно считают ее некомпетентным, слабым и неэффективным лидером, заварившим кашу и не сумевшим ее расхлебать. Похоже, и в Пекине это понимают, однако власти КНР не сочли возможным отстранять Лам с поста, чтобы, во-первых, не показывать слабину, а во-вторых, не создавать прецедент, при котором допускается сама возможность смещения законно избранного главы одного из китайских регионов под давлением оппозиции.