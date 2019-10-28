Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

Спорный законопроект об экстрадиции правонарушителей, ставший причиной массовых волнений в Гонконге с начала лета, наконец был формально отозван из Законодательного совета и "брошен в корзину" на прошлой неделе. Это событие, впрочем, было давно ожидаемым и не вызвало сенсации и особого триумфа оппозиции.
"Слишком поздно!", "Все пять требований, и ни одним меньше!" — комментируют ситуацию продемократические активисты, готовые продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма. Волнения нанесли серьезный удар по туризму, торговле, транспортному сектору и местной экономике в целом: в третьем квартале она вступила в стадию технической рецессии.
Пока неясно, насколько отзыв законопроекта способен остудить пыл демонстрантов. Ведь помимо этого они также стали выдвигать еще четыре требования: провести независимое расследование случаев жестокости полиции, освободить всех задержанных участников протестных акций, отказаться от их классификации как "массовые беспорядки" и осуществить демократизацию избирательной системы Гонконга. Однако с удовлетворением главного требования демонстрантов, которое изначально было единственным, протестное движение имеет шансы постепенно выдохнуться и пойти на спад. Конечно, оно не сойдет сразу на нет, но вполне может сбавить обороты или принять вялотекущий характер.
События минувших выходных показали, что размах беспорядков действительно пошел на убыль. Так, суббота выдалась необычно спокойной. А в воскресенье после нескольких дней затишья радикально настроенные протестующие в масках вновь напомнили о себе, устроив вылазки с поджогами на улицах полуострова Коулун. Однако численность радикалов, основную массу которых составляют школьники и студенты, на сей раз была меньше обычного — несколько сотен человек. Полиция довольно сдержанно применяла для разгона групп демонстрантов слезоточивый газ и водометы, однако обошлось без крупных агрессивных столкновений и больше было похоже на игру в "кошки-мышки".
Хотя никто не ожидал, что протесты разом иссякнут после отзыва законопроекта, отсутствие демонстраций в пятницу и субботу и умеренные события в воскресенье можно рассматривать как вполне хороший знак.
Перемещения демонстрантов скованы
Многие жители Гонконга, даже из числа тех, кто поддерживает протесты, уже устали от беспорядков и транспортного хаоса в городе. Автомобилисты жалуются на пробки из-за десятков разбитых радикалами светофоров, а регулярные погромы на станциях метро привели к серьезным сбоям в работе подземки.
Власти, однако, использовали эту ситуацию в своих целях — как рычаг для сдерживания размаха протестов. Так, в последний месяц метрополитен работал в ограниченном режиме и закрывался на два, три или даже четыре часа раньше обычного — "для ремонтных работ". Многие полагают, что это такая тактика правительства с целью ограничить расползание протестных акций, поскольку их разгар приходится на вечернее время, а основная масса демонстрантов проживает в отдаленных спальных районах и вынуждена добираться домой на метро и успеть сесть на поезд. Вместе с тем оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR периодически берется закрывать по своему усмотрению отдельные станции в районах, где отмечены беспорядки, затрудняя туда доступ.
Перебои в работе подземки в Гонконге, само собой, никого не радуют и создали серьезные неудобства для 7,5 млн жителей мегаполиса, 85% которых передвигаются на общественном транспорте. Секретарь (министр) по вопросам транспорта и жилищного строительства Фрэнк Чэнь на днях дал понять, что метро возобновит нормальную работу в полном объеме только при условии, что не подвергнется новым атакам со стороны демонстрантов. Однако проверить, был ли причинен очередной ущерб станциям и в каком объеме требуется ремонт, представляется сложным. Поэтому власти, видимо, продолжат манипулировать этим механизмом.
Будет ли кадровая перетряска?
Одним из возможных решений внутриполитического кризиса в Гонконге может стать кадровая перетряска. Многие считают весьма странным, что за почти пять месяцев острейшего кризиса еще не полетела ни одна голова — все министры преспокойно остались сидеть в своих креслах, крайних не нашлось. В то же время очевидно, что рейтинг главы администрации Кэрри Лам и ее кабинета находится на рекордно низком уровне. Многие жители откровенно считают ее некомпетентным, слабым и неэффективным лидером, заварившим кашу и не сумевшим ее расхлебать. Похоже, и в Пекине это понимают, однако власти КНР не сочли возможным отстранять Лам с поста, чтобы, во-первых, не показывать слабину, а во-вторых, не создавать прецедент, при котором допускается сама возможность смещения законно избранного главы одного из китайских регионов под давлением оппозиции.
Тем не менее на днях авторитетная британская газета Financial Times (FT) сообщила, что китайское правительство все же готовит план по замене Лам. По данным источников издания, если решение будет одобрено председателем КНР Си Цзиньпином, временный глава администрации будет назначен к марту, когда состоится ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, и будет занимать пост до истечения срока полномочий Лам в 2022 году.
Это, однако, не гарантирует, что новый кандидат затем заступит в должность на пятилетний срок. Как сообщают источники газеты, одними из главных претендентов на роль врио главы администрации являются бывший председатель Управления денежного обращения Гонконга (выполняет функции Центробанка) Норман Чан и бывший главный министр гонконгского правительства Генри Тан. FT отмечает, что власти Китая хотят дождаться стабилизации ситуации в Гонконге, прежде чем будет принято окончательное решение о кадровой замене.
Протесты в Гонконге выгодны Пекину?
Впрочем, затянувшиеся протесты в Гонконге, в раздувании которых Пекин видит руку Запада, в определенной степени выгодны центральным властям КНР. Сопровождающиеся хаосом, экономическим кризисом и оттоком капитала беспорядки убедительно показывают гражданам Китая уязвимость, шаткость и сомнительность идей, строящихся на внедрении западных демократических свобод и ценностей. На этом фоне, наоборот, в материковой части страны повышается доверие населения к центральному правительству, которое сумело обеспечить успех и эффективность модели, строящейся на политической стабильности и процветании за счет сплоченности вокруг правящей Компартии.
Александр Зюзин