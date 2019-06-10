С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Смерть автономного статуса Гонконга" — так активисты характеризуют законопроект, который позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Гонконгские журналисты сравнивают закон с "камнем бесконечности", благодаря которому метафорический Танос (то есть нынешняя пропекинская администрация Гонконга) сможет по щелчку пальцев заставить замолчать недовольную половину гражданского общества. Почему именно эта мера привела к социальному взрыву?
Что нужно знать о Гонконге? Почему этот город такой особенный?
Гонконг — это бывшая колония Великобритании, а с 1 июля 1997 года — специальный административный район в составе КНР. На 50 последующих лет (до 2047 года) ему была гарантирована автономия во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. Такая форма взаимодействия Гонконга с материком получила название "Одна страна — две системы".
Гонконг обладает статусом свободного порта (порто-франко), имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.
Какое отношение у жителей Гонконга к материку?
Двоякое. С одной стороны, жители автономии понимают, что экономический рост Гонконга напрямую зависит от интеграции с КНР. С другой, гонконгское общество опасается постепенного "закручивания гаек" и ужесточения контроля Пекина над политической ситуацией и внутренними делами. Опросы также выявляют, что многие представители молодежи не хотят быть ассоциированными с "китайцами". После протестов 2014 года ("движения зонтиков") в автономии сильно движение "локалистов", которые выступают за самоопределение Гонконга.
Пекин, разумеется, считает, что Гонконг — это неотъемлемая часть Китая, и никаким разговорам о его независимости не может быть места.
Почему вопрос об экстрадиции стал камнем преткновения?
Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная (и, как считается, лояльная Пекину) администрация под руководством Кэрри Лам готовится наладить сотрудничество в этой сфере. Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Против соглашения об экстрадиции выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов. Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.
Что известно о протестах?
9 июня сотни тысяч жителей автономии вышли на улицы. По данным организаторов, в маршах приняли участие до 1,03 млн человек (это 1/7 всего населения Гонконга), полиция дает более скромные цифры — 240 тыс. Изначально акция проходила мирно и носила организованный характер. Огромная толпа, растянувшаяся по центральным улицам, проследовала от парка "Виктория" к правительственному комплексу в районе Адмиралти.
Однако после полуночи часть радикально настроенных демонстрантов отказалась расходиться и попыталась штурмовать здание парламента, прорваться через металлические заграждения. Стражи порядка применили против зачинщиков беспорядков баллончики с перцовым газом и резиновые дубинки. По меньшей мере трое полицейских ранены. Отдельные участники стычек были задержаны.
В последний раз столь масштабная уличная демонстрация была отмечена здесь в 2003 году, собрав 500 тыс. жителей. Тогда поводом для протеста стала попытка продвижения в интересах Пекина противоречивого закона о госбезопасности, который в итоге пришлось отложить на неопределенный срок.
Как на протесты отреагировала администрация? Она готова на уступки?
Кэрри Лам пообещала "добиваться дальнейшего улучшения и совершенствования законопроекта". Однако власти Гонконга не будут сворачивать или откладывать принятие закона об экстрадиции. 12 июня он будет передан на рассмотрение Законодательного совета во втором чтении.
Ранее администрация заявила, что экстрадиция будет касаться только самых тяжких преступлений — тех, которые караются семью годами тюрьмы и больше. При этом Гонконг не будет выдавать Китаю преступников, которым грозит смертная казнь.