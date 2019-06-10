С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Гонконг — это бывшая колония Великобритании, а с 1 июля 1997 года — специальный административный район в составе КНР. На 50 последующих лет (до 2047 года) ему была гарантирована автономия во всех сферах, кроме обороны и внешней политики. Такая форма взаимодействия Гонконга с материком получила название "Одна страна — две системы".

Гонконг обладает статусом свободного порта (порто-франко), имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.