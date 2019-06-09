Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на акцию протеста против закона об экстрадиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Несколько сотен тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье на массовую уличную акцию протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
По данным организаторов, акция собрала рекордное за последние годы количество участников - свыше 500 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 153 тыс.
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豈能盡如人意，但求無愧於心。我今天站了出來，為自己好，為香港也好，我對得起天地，對得起良心。有幸見證今天香港能夠集結這麼多有共同信念的自己人，有老的有嫩的。大家都希望能用行動，能夠出點綿力，盡一分力去保護香港，保護我們的家。身為有站出來的每位香港人，我們應該為自己感到自豪。 #反逃犯條例 #反對修訂逃犯條例 #反逃犯條例大遊行 #反逃犯條例修訂 #反送中 #反送中條例遊行 #反送中大遊行 #6月9日反送中大遊行 #6月9日 #香港 #香港人 #香港是我家 #hongkong #chinaextradition #notochinaextradition #saynotochinaextradition #extradition
Митингующие изначально сконцентрировались в крупнейшем городском парке Виктория, откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие прошло с разрешения местных властей и обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.
Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.
Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.