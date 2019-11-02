Медведев объяснил замедление роста торговли РФ с АСЕАН проблемами в экономике и санкциями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Переход на расчеты в национальных валютах позитивно скажется на торговле РФ со странами АСЕАН, рост объемов которой замедлился на фоне проблем в мировой экономике и антироссийских санкций. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post в преддверии визита в Таиланд, где 3-4 ноября он примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатском саммите.

По мнению Медведева, серьезный вклад в расширение товарооборота РФ и стран АСЕАН может внести укрепление взаимодействия на региональном уровне. "Мы активно стимулируем регионы и региональный бизнес к выходу на зарубежные рынки. Особо поощряем развитие российского Дальнего Востока", - сказал премьер.

Глава кабмина РФ, в частности, отметил преимущества перехода на взаиморасчеты между странами в национальных валютах. "Такой шаг позволит снизить издержки и риски от колебаний валют, что самым позитивным образом отразится и на доходах компаний, и на объемах торговли в целом", - подчеркнул он.

Российский премьер отметил, что в период с 2009 по 2013 год товарооборот между РФ и странами АСЕАН вырос вдвое, до $17,5 млрд. "Временное затишье после такого рывка образовалось на фоне сложных процессов в мировой экономике и антироссийских санкций. Но даже эти негативные факторы не изменили долгосрочный тренд. Уже в 2018 году объем торговли приблизился к $20 млрд. Эту динамику нам хотелось бы закрепить, тем более что потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан", - сказал Медведев.

Он отметил, что пятый Восточный экономический форум в минувшем сентябре поставил рекорд как по числу участников - более 8,5 тыс. человек из 65 стран, так и по сумме выделенных инвестиций на реализацию различных проектов экономической модернизации азиатской части России - $52 млрд.

Медведев подчеркнул, что власти РФ постоянно совершенствуют условия ведения бизнеса в стране, благодаря чему Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business. "Готовим новое законодательство, которое усилит гарантии стабильности условий ведения дел при запуске новых крупных проектов", - сказал премьер-министр РФ.

О возможных новых членах ЕАЭС

Медведев заявил в интервью, что ЕАЭС не стремится присоединять к себе новые страны, значительно важнее формирование единого экономического и гуманитарного пространства. По его словам, "каждая страна сама для себя решает, как и в чем сотрудничать с Евразийским союзом".

"В конечном счете формальное присоединение к ЕАЭС не так и важно, для нас смысл Большого евразийского партнерства в другом. Речь идет о создании целого экономического и гуманитарного пространства, на котором люди смогут свободно общаться, торговать, путешествовать, открывать для себя новые возможности, причем их права и собственность будут защищены четкими правовыми гарантиями, которые обязательны к выполнению всеми участниками такого партнерства", - сказал он.

Глава российского кабмина подчеркнул, что интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом в тех или иных форматах только увеличивается. Эту тенденцию он объяснил тем, что Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков, размером почти 184 млн потребителей, а совокупный ВВП стран союза составляет около $2 трлн. В государствах евразийской "пятерки", по его словам, есть прирост производства в промышленности и сельском хозяйстве, увеличиваются объемы грузооборота.

"Мы продолжаем расширять сотрудничество практически по всем направлениям, ведем работу по созданию общего финансового рынка, координируем свои действия в борьбе с контрафактом, сотрудничаем в сфере цифровых проектов", - добавил Медведев.

Особое внимание он обратил на такое преимущество ЕАЭС, как гибкий подход к взаимодействию с другими странами или межрегиональными объединениями. "С самого начала интеграционного проекта мы действовали предельно прагматично. В ЕАЭС никто не давит ни на людей, ни на компании, ни на государства, нет в нашей повестке каких-либо идеологических вопросов. Мы не участвуем в торговых войнах, потому что понимаем: время закрытых рынков прошло, а любой протекционизм вреден для развития конкуренции", - подчеркнул председатель правительства России.

Он указал, что Евразийский союз предлагает своим партнерам взаимовыгодные отношения. "Думаю, что это одна из причин, благодаря которой Евразийский союз не просто вызывает интерес, а становится популярен, причем практически на всех уровнях международного сотрудничества, включая наднациональные организации", - добавил Медведев, напомнив, что курс на стратегическое сближение с ЕАЭС является одним из приоритетов объединенного плана действий АСЕАН до 2025 года.

Сотрудничество с отдельными странами

ЕАЭС активно развивает сотрудничество и с отдельными странами, в том числе в формате соглашений о свободной торговле, напомнил российский премьер. По его словам, первой страной, подписавшей такой договор с союзом, стал Вьетнам. Медведев обратил внимание на то, что с тех пор, как соглашение вступило в силу, товарооборот союза с этой страной продолжает расти, а по итогам 2018 года он увеличился на 10% и теперь составляет $6,7 млрд.

Недавно, 27 октября, вступило в силу временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, подписаны соглашения с Сингапуром и Сербией, ведутся переговоры с Индией, Израилем и Египтом, отметил глава кабмина. "Евразийский союз развивает отношения и с целым рядом других стран. В 2019 году были подписаны документы о сотрудничестве в различных форматах с Индонезией, Африканским союзом, есть интерес со стороны Брунея, Камбоджи и Филиппин. И безусловно, мы хотим развивать отношения с таиландскими партнерами, тем более что в прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Королевством Таиланд", - резюмировал Медведев.

АСЕАН

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Целью объединения было сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. В 1984 году к АСЕАН присоединился Бруней, в 1995 году - Вьетнам, в 1997 году - Лаос и Мьянма, в 1999 году - Камбоджа. Вместе со странами-основательницами они образуют "десятку" АСЕАН. Статус наблюдателя в ассоциации имеют Папуа - Новая Гвинея и Восточный Тимор (подал заявку на вступление в 2011 году).