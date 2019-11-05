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В Шанхае более 3,8 тыс. компаний участвуют в открывшемся 2-м импортном ЭКСПО

Во вторник выставку посетил председатель КНР Си Цзиньпин

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Торговый, промышленный и инвестиционный потенциал более чем 150 стран и регионов мира представлен на открывшейся во вторник в Шанхае 2-й Китайской международной импортной выставке (CIIE). Свою продукцию и услуги в павильонах Национального выставочного конгресс-центра (NECC) на площади порядка 360 тыс. кв. м представляют свыше 3,8 тыс. компаний со всего мира.

Организаторами выставки, которая впервые с большим размахом была проведена в ноябре 2018 года, выступают Министерство коммерции КНР и правительство Шанхая.

Во вторник выставку посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который официально объявил о ее открытии.

Теги
КитайСи Цзиньпин
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