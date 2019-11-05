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Лайнер для круизов по Каспию планируется подготовить к навигации 2021 года

Завершение строительства судна "Петр Великий" вместимостью 300 пассажиров ожидается с декабря 2020 года по март 2021 года

АСТРАХАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает, что круизное судно "Петр Великий", которое строится на судостроительном заводе "Лотос" (входит в ОСК) в Астраханской области, будет готово к навигации 2021 года. Об этом во вторник сообщил президент ОСК Алексей Рахманов в ходе совещания по вопросам развития судостроительной отрасли в Астраханской области.

Круизное судно (проекта PV300VD) вместимостью 300 пассажиров было заложено на астраханском судостроительном заводе "Лотос" в августе 2016 года, старт его строительству дал президент России Владимир Путин. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: на борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Строительство ведется по заказу Московского речного пароходства (МРП). Ранее сообщалось, что ОСК планирует подготовить круизный лайнер к навигации 2019 года, однако из-за ряда причин произошло отставание от графика примерно на год. Суда подобного класса не строились в России более 60 лет.

"Этот проект является знаковым. Не скрою, он оказался сложнее, чем астраханские судостроительные предприятия ожидали. Так получилось, что тот [лайнер], который строится в Астрахани, оказался раза в три, наверное, сложнее, чем [подобное] судно, которое строится на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород). Много новых технических решений, много вопросов с поставщиками. <…> Надеемся, что он [лайнер] успешно пойдет работать в навигацию 2021 года, завершение строительства ожидается с декабря 2020 года по март 2021 года", - сказал Рахманов.

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В Астрахани спустили на воду круизный лайнер "Петр Великий"

Он заметил, что данные сроки согласованы с главным заказчиком, также решены вопросы по финансированию. По данным ОСК, стоимость лайнера по контракту около 4,17 млрд рублей. Техническая готовность судна 45,4%.

Круизный лайнер "Петр Великий" в мае этого года спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений. В частности, запланированы электромонтажные работы, остекление, внутренняя отделка и насыщение лайнера необходимым оборудованием. После этого будут проведены швартовые и ходовые испытания.

Судозавод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны.

Теги
РоссияАстраханская область
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