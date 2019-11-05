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Выход США из Парижского соглашения по климату

В США назвали приоритетом для страны разработку ископаемых энергоресурсов

Как отметил помощник министра энергетики Стивен Уинберг, с развитием технологий Соединенные Штаты могут решить любую климатическую проблему

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут справиться с угрозами климату Земли путем применения новейших технологий, при этом ископаемые энергетические ресурсы останутся приоритетными как для правительства США, так и для американского бизнеса. Об этом заявил во вторник помощник министра энергетики США по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг после начатого Вашингтоном процесса по выходу из Парижского соглашения по климату.

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"Мир должен принять во внимание способность США сокращать выбросы [парниковых газов]", - цитирует агентство Reuters выступление Уинберга на проходящей в Кейптауне (ЮАР) международной нефтяной конференции. "С развитием технологий мы способны решить любую климатическую проблему, - убежден он. - Вся история США показывает, что мы постоянно решаем встающие перед нами задачи".

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны - участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

Теги
СШАВыход США из Парижского соглашения по климату
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