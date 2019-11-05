В США назвали приоритетом для страны разработку ископаемых энергоресурсов

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут справиться с угрозами климату Земли путем применения новейших технологий, при этом ископаемые энергетические ресурсы останутся приоритетными как для правительства США, так и для американского бизнеса. Об этом заявил во вторник помощник министра энергетики США по ископаемым видам топлива Стивен Уинберг после начатого Вашингтоном процесса по выходу из Парижского соглашения по климату.

"Мир должен принять во внимание способность США сокращать выбросы [парниковых газов]", - цитирует агентство Reuters выступление Уинберга на проходящей в Кейптауне (ЮАР) международной нефтяной конференции. "С развитием технологий мы способны решить любую климатическую проблему, - убежден он. - Вся история США показывает, что мы постоянно решаем встающие перед нами задачи".

США в понедельник начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны - участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.