Парижское соглашение по климату. Цель, структура и история документа

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 сентября 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Россией Парижского соглашения по климату. Мы подготовили материал об этом документе.

Общие сведения

Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК; 1992) в Париже. Официальное название документа - Парижское соглашение согласно Рамочной конвенции об изменении климата (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change). Его поддержали все 197 участников РКИК (193 страны-члена ООН, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и ЕС). Оно должно заменить ограничивающий выбросы парниковых газов Киотский протокол, действие которого заканчивается в 2020 году. (ставил целью сократить выбросы парниковых газов промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой на 5,2% по сравнению с 1990 годом). Новое соглашение по форме представляет собой гибридный документ, который состоит из юридически обязательного протокола РКИК ООН и серии решений конференции РКИК.

Основные положения

Заявленная цель Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С (в настоящее время средняя температура на 0,75°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годов).

Его участники берут на себя обязательства:

- принять национальные планы по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к климатическим изменениям (в терминологии Парижского соглашения - предварительные национально-определяемые вклады) и пересматривать их в сторону повышения каждые пять лет;

- планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу; для этого к 2020 году необходимо разработать национальные стратегии перехода на безуглеродную экономику (промышленность не должна сжигать ископаемое топливо и, соответственно, выбрасывать в атмосферу парниковые газы, главным образом, диоксид углерода);

- наладить международный обмен "зелеными" технологиями в сфере энергоэффективности, промышленности, строительства, сельского хозяйства и т. д.

Отличия от Киотского протокола

В отличие от Киотского протокола в новом соглашении:

- обязательства по сокращению выбросов парниковых газов берут на себя все государства независимо от степени их экономического развития, а не только развитые страны и страны с переходной экономикой;

- нет конкретных количественных обязательств по снижению или ограничению выбросов CO2, каждая из стран будет самостоятельно определять свою политику в этой сфере;

- создается новый международный экономический инструмент, позволяющий странам финансировать проекты по снижению выбросов в других странах;

- не прописан механизм строгого контроля за его соблюдением и меры принуждения по его исполнению. Документ лишь дает комиссии международных экспертов право проверять информацию, предоставляемую странами об их достижениях по сокращению выбросов СО2.

Ратификация, вступление в силу, возможность выхода

Парижское соглашение было открыто для подписания с 22 апреля 2016 года по 21 апреля 2017 года. 4 ноября 2016 года оно вступило в силу. В настоящее время фактически является руководством к действию для его участников, полностью заменит Киотский протокол после 2020 года.

По данным на сентябрь 2019 года, участниками Парижского соглашения являются 185 стран и ЕС.

Выход из соглашения возможен через три года после его вступления в силу и через год после уведомления депозитария (депозитарий - генсек ООН). Страна, вышедшая из РКИК, считается также вышедшей из соглашения.

Наибольшими загрязнителями атмосферы являются Китай, США, Индия и Россия (данные ВБ). КНР подписала соглашение 22 апреля 2016 года, ратифицировала 3 сентября 2016 года. США подписали соглашение 22 апреля 2016 года и ратифицировали его 3 сентября того же года. Однако 1 июня 2017 года президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из этого документа, так как, по его мнению, выполнение положений этого соглашения может обернуться для США потерей к 2025 году 2,7 млн рабочих мест. В сентябре 2017 года Соединенные Штаты заявили, что останутся в рамках соглашения, однако попытаются скорректировать условия своего участия в нем. Индия является участником документа с 2 октября 2016 года. Россия подписала соглашение 22 апреля 2016 года.

Реализация

На 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей 2-14 декабря 2018 года в Катовице (Польша), был принят свод правил реализации Парижского соглашения. Он описывает, как государства должны отчитываться о проделанной на пути к сокращению выбросов работе, а также регулирует вопросы реализации международных проектов в области защиты климата.