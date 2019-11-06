Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума за три месяца

Эксперты назвали краткосрочные изменения на внутреннем и внешнем рынке ключевым фактором волатильности национальной валюты

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, центробанк) в среду повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 305 базисных пунктов, до 7,008 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 8 августа текущего года.

На эту тему
Как менялся курс юаня

Как сказал технический директор департамента научных исследований рейтингового агентства Dongfang Jincheng Цао Юаньюань, слова которого в среду приводит информационный портал Sina, "значительное укрепление юаня к доллару связано с понижением во вторник на этой неделе ставки ЦБ КНР по среднесрочным кредитам (Medium-term Lending Facility, MLF) на пять базисных пунктов - с 3,3 до 3,25%".

"Краткосрочные изменения на внутреннем и внешнем рынке являются ключевым фактором волатильности китайской валюты", - сказал Цао Юаньюань. "Вместе с тем тенденция двунаправленной волатильности юаня сохраняется. Она основана на улучшении ожиданий участников рынка, эластичности жэньминьби и устойчивых основах китайской экономики", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что с учетом ситуации на внутреннем и внешнем рынках, вероятно, "в ближайшее время юань будет держаться на уровне около 7 за доллар".

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Доходы бюджета Сахалинской области в 2020 г. предварительно составят почти 153 млрд рублей
В прошлом году регион заработал 114,6 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС