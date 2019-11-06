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Reuters: Saudi Aramco пригласила малайзийскую Petronas принять участие в ее IPO

Ранее сообщалось, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря
Завод Saudi Aramco AP Photo/Amr Nabil
Описание
Завод Saudi Aramco
© AP Photo/Amr Nabil

ТАСС, 6 ноября. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco пригласила малайзийскую государственную нефтегазовую корпорацию Petronas принять участие в ее предстоящем публичном размещении акций (IPO). Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление, полученное от Petronas.

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"Petronas подтверждает, что недавно с нами связались представители Saudi Aramco с предложением рассмотреть участие в ее IPO", - говорится в заявлении.

Информация о каком-либо решении по данному вопросу не приводится.

3 ноября совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) одобрил публичное предложение акций Saudi Aramco, оно состоится на саудовской бирже Tadawul. По данным телеканала Al Arabiya, процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение начнется 11 декабря.

Теги
МалайзияСаудовская Аравия
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