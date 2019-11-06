В Минэнерго положительно оценивают состояние рынка и цену нефти

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России позитивно оценивает текущее состояние рынка нефти и его перспективы. Рынок стабилен, а цена нефти находится на высоком уровне, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак по окончании "правительственного часа" в Госдуме.

"Мы не видим негативных прогнозов, рынок достаточно сбалансирован. Будем мониторить ситуацию, как будет все складываться на рынке, - сказал он. - Мы видим, что цены позитивны, они выше $60 за баррель, значит, ситуация более-менее стабильная".

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

На встрече 5-6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. По текущим данным, коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний за пять лет показатель, что является целевым показателем для соглашения. Наблюдатели также отмечают признаки замедления темпов экономического роста мировых экономик, что напрямую может замедлить темпы роста спроса на нефть.