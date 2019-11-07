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РБК: ВТБ выкупил долг "Мечела" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей

По данным источника, делка была проведена в формате обмена долгов между банками

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ заключил сделку по выкупу долга горно-металлургической компании "Мечел" перед Сбербанком на сумму около 50 млрд рублей. Об этом в четверг пишет РБК со ссылкой на источники.

Представитель ВТБ подтвердил изданию факт перехода долга "Мечела", но дальнейших деталей раскрывать не стал.

Как сообщают источники РБК, знакомые с планами ВТБ и Сбербанка, сделка была проведена в формате обмена долгов между банками. Согласно ее условиям, Сбербанк получит долг "Евроцемент груп" перед ВТБ, размер которого не раскрывается. По данным издания, чистый долг "Евроцемент груп" в 2016 году достигал 100 млрд рублей, из которых Сбербанку компания была должна около 65 млрд рублей.

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец июня 2019 года составил 411 млрд рублей. При этом на трех крупнейших кредиторов - Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк - приходится более 80% задолженности. Отмечается, что с учетом состоявшейся сделки компания "Мечел" теперь должна ВТБ около 204,6 млрд рублей, что соответствует почти 50% всего долгового портфеля группы.

Летом этого года "Мечел" направил Сбербанку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы. Сбербанк сообщил о намерении рассмотреть вопрос о реструктуризации после анализа финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и Газпромбанка о предоставлении аналогичных условий реструктуризации.

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