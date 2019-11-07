Инвестбанки и пенсионные фонды РФ обсуждают варианты инвестирования в IPO Saudi Aramco

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские инвестбанки и пенсионные фонды ведут переговоры об объемах и способах инвестирования в IPO саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее".

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"Мы считаем, что Saudi Aramco - это очень привлекательная, стабильная, интересная компания. Она вызывает интерес у ряда российских инвесторов, включая российские инвестбанки и пенсионные фонды. Сейчас идут переговоры о том, в каком объеме и как они могли бы проинвестировать", - сказал он.

При этом в РФПИ не ожидают массовых инвестиций из РФ, так как нефтегазовый сектор и так занимает значительную долю в отечественной экономике, и необходимо ее диверсифицировать.

Дмитриев отметил, что Российско-китайский инвестфонд (РКИФ), созданный РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (China Investment Corporation, CIC) также работает в направлении привлечения ряда китайских инвесторов в IPO Saudi Aramco.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, китайские госкомпании, в том числе Sinopec Group, ведут переговоры об инвестировании $5-10 млрд в IPO Saudi Aramco. В переговорах также участвуют китайские инвестфонды CIC и Фонд Шелкового пути.

Саудовская компания планирует предложить инвесторам 5% акций, стоимость Saudi Aramco в ходе IPO предварительно оценивалась в $2 трлн.