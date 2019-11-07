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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,93-1,06%

Курс доллара уменьшился до 63,7 рубля, курс евро снизился до 70,318 рубля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,93%- до 3008,54 пункта, индекс РТС увеличился на 1,06%, до 1487,03 пункта, следует из данных торгов.

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Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:58 мск уменьшился на 0,27%, до 63,7 рубля, курс евро снизился на 0,54%, до 70,318 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,12% - до $62,44 за баррель.

Уровень 3000 взяли, что дальше?

В четверг вновь на российском фондовом рынке преобладали "бычьи" настроения, в результате чего индекс Мосбиржи достиг психологически важного уровня - 3000 пунктов, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "На рынке превалировал позитивный внешний фон, поэтому, несмотря на рост запасов углеводородов в США, ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог восстановить позиции и закрепиться выше 62 долларов за баррель. Также поддержку российским акциям оказала динамика западных фондовых площадок. На фоне подвижек в торговых переговорах между США и Китаем спрос на рисковые активы преобладал, в результате чего к вечеру основные европейские индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7% и 0,5% соответственно", - пояснил он.

Лидерами торгов выступили бумаги МТС и "префы" "Транснефти", прибавившие более 1,5%. Хуже рынка торговались акции "Полюса" и ФСК ЕЭС, потерявшие 2,3% и 0,9% соответственно, добавил эксперт.

В пятницу индекс Мосбиржи может показать рост на фоне ожидаемого прогресса в вопросе заключения торговой сделки между США и Китаем, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Кроме того, сезон отчетностей за III квартал в целом стимулирует позитивные настроения. Риском остается возможность фиксации прибыли частью игроков после сильного роста акций, также отметил эксперт.

По прогнозам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 3000-3015 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 63,6-64,1 рубля.

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