Один из основных фондовых показателей. Как менялся индекс Мосбиржи

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 ноября 2019 года индекс Мосбиржи в ходе торгов впервые превысил отметку 3000 пунктов и обновил исторический максимум. Мы подготовили справку об истории индекса.

Индекс Мосбиржи (до 2017 года - Индекс ММВБ) - один из основных фондовых индексов в России. Он составляется на основе средневзвешенной оценки рублевых котировок акций наиболее крупных российских компаний. В их число входят "Газпром", Сбербанк России, "Лукойл", "Новатэк" и др. - в общей сложности 41 компания на сентябрь 2019 года. 48,6% стоимости индекса в сентябре текущего года приходилось на нефтегазовые компании, 18,2% - на банки и другие финансовые учреждения, 15,5% - на предприятия металлургической промышленности, добывающие компании. Среди оставшихся 17,7% - крупнейшие торговые сети, "Аэрофлот", операторы связи и т. д. По состоянию на 7 ноября 2019 года общая рыночная стоимость ценных бумаг индекса - 11 трлн 797 млрд руб.

Название индексу дала Московская межбанковская валютная биржа. В 2011 году, после слияния с биржей РТС ("Российская торговая система"), она была переименована в Московскую биржу.

История индекса

Индекс ММВБ начали рассчитывать 22 сентября 1997 года. Начальное значение - 100 пунктов. На тот момент общая капитализация входящих в индекс компаний составляла 240,3 млрд руб. Однако уже в конце октября 1997 года из-за последствий азиатского финансового кризиса индекс упал ниже начальных значений - до 60-70 пунктов. Вслед за этим, в середине 1998 года, на фоне падения цен на нефть и ухудшения финансовой обстановки в России, показатель снизился еще сильнее - до 30-40 пунктов. 17 августа 1998 года в России произошел дефолт, 21 августа индекс впервые упал ниже 20 пунктов. 5 октября 1998 года было зафиксировано минимальное историческое среднесуточное значение индекса - 18,53 пункта, вызванное падением курса рубля.

В 1999 году экономика России начала восстанавливаться. 5 мая индекс ММВБ вырос почти на 10%, вновь вернувшись на позиции свыше 100 пунктов (105,99 пункта).

11 сентября 2005 года индекс ММВБ впервые преодолел отметку в 500 пунктов (500,15 пункта), 9 декабря 2005 года - 1000 пунктов (1003,88 пункта), 9 ноября 2006 года - 1500 пунктов (1505,11 пункта).

Кризис 2008 года и восстановление

Весной 2008 года индекс вплотную приблизился к отметке в 2000 пунктов (1966,32 пункта на 19 мая). Однако уже осенью того же года вследствие мирового финансового кризиса произошло более чем двукратное падение показателей: 16 сентября 2008 года индекс опустился ниже 1000 пунктов, а 28 октября достиг 493,61. В некоторые дни (например, 6 октября) снижение составляло до 19%.

Уже в мае 2009 года индекс ММВБ вновь поднялся выше отметки в 1000 пунктов и с тех пор не опускался. В апреле 2011 года он восстановился на докризисном уровне в 1800 пунктов, а к 2014 году стабилизировался на 1300-1500 пунктах.

После 2014 года

Воссоединение Крыма с Россией в марте 2014 года и связанные с этим опасения инвесторов привели к падению индекса ММВБ. Минимум был зафиксирован 14 марта - 1182,86 пункта. Однако ни введение антироссийских санкций летом 2014 года, ни снижение цен на нефть и падение курса рубля не привели к таким же последствиям для индекса, как кризис 2008 года. До конца 2014 года он торговался на уровне 1300-1500 пунктов. С 14 января 2015 года ни разу не опускался ниже 1500.

2 сентября 2016 года индекс ММВБ впервые в истории преодолел отметку 2000 пунктов. Произошло это после положительных прогнозов Банка России, на фоне роста оптимизма инвесторов.

8 декабря индекс ММВБ обновил свой исторический рекорд, превысив 2200 пунктов. Однако вскоре после этого последовала коррекция. В марте 2017 года индекс упал ниже отметки 2000 пунктов, а в середине июня 2017 года падал до 1815 пунктов. Затем начался период роста. С августа 2017 года индекс ни разу не опускался ниже 2000 пунктов, а рекорд конца 2016 года повторил в январе 2018 года.

27 ноября 2017 года индекс ММВБ был переименован в индекс Мосбиржи.

3 октября 2018 года индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2500 пунктов. За незначительным снижением последовал возврат к этому значению 28 января 2019 года. Дальнейшему росту способствовали относительная стабильность на глобальных финансовых рынках и нейтрально-позитивная динамика цен на нефть.