Эксперты: IPO Saudi Aramco может повлиять на котировки нефтяных акций и переговоры ОПЕК+

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ожидаемое до конца этого года IPO крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco не окажет прямого влияния на цены нефти, уверены аналитики. В то же время окончательные параметры размещения, которое может стать самым масштабным в мировой истории, могут повлиять на котировки акций нефтяных компаний, в том числе российских.

Теперь в декабре 2019 года? Что известно о планах Saudi Aramco по выходу на биржу

Кроме того, приватизация национальной компании может учитываться Саудовской Аравией в переговорах на встрече ОПЕК + в декабре, не исключают эксперты.

О намерениях продать миноритарный пакет акций Saudi Aramco, которая и по объемам добычи, и по запасам углеводородов является самой крупной в мире, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил еще в 2016 году. Средства от продажи небольшой доли компании должны пойти на реализацию плана реформ королевства, цель которых уйти от нефтяной зависимости, заявлял он.

С тех пор размещение бумаг неоднократно откладывалось, предполагалось, что оно может произойти в 2020-2021 годах. Перенос листинга саудовские власти связывали с реализацией крупной сделки, в рамках которой Aramco приобрела 70% саудовского нефтехимического гиганта Sabic у суверенного фонда королевства PIF за $69 млрд.

Однако во второй половине этого года в СМИ участились публикации о том, что размещение состоится в ближайшее время. Наконец, 3 ноября саудовское Управление по рынку капитала официально объявило о том, что часть акций Aramco будет размещена на национальной бирже Tadawul. По данным Reuters, цена размещения может быть объявлена 4 декабря, а торги начнутся 11 декабря.

Почему сейчас

Чаще всего задержку IPO наблюдатели связывали с тем, что цена нефти еще не достигла комфортного для саудовского бюджета уровня, который оценивается в $80 за баррель и выше. По мнению собеседников ТАСС, ждать такой конъюнктуры на рынке неоправданно: цена нефти вряд ли превысит текущие уровни в среднесрочной перспективе.

"Риски возрастают не только ценовые, но и технологические", - считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. По его словам, последние атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, которые вызвали сильнейшее в истории падение добычи, показали, насколько отрасль уязвима. "Все понимают, что если сильно затягивать и дальше, то можно получить не больше, а меньше", - считает эксперт.

Окончательная оценка стоимости Aramco еще неизвестна, но, по мнению наблюдателей, она может оказаться сильно ниже объявленных принцем в 2016 году $2 трлн. Кроме того, к продаже планируется только 2%, а не 5%, как планировалось изначально. По данным Bloomberg, международные банки оценили компанию в диапазоне $1,1-2,2 трлн. Таким образом, за 2% акций саудиты смогут привлечь вдвое меньше планировавшихся ранее $100 млрд.

"Желание провести IPO именно сейчас, и готовность снизить цену, - это отражение опасений того, что может поменяться конъюнктура. Это сильный косвенный показатель того, что они торопятся продать, пока есть соответствующий спрос", - объясняет советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ускоренный выход на биржу также может быть связан с возрастающей ролью фонда PIF в саудовской экономике, полагает старший аналитик по нефтегазовой отрасли консалтинговой компании Refinitiv Ранджит Раджа. "Правительство будет стремиться ускорить IPO Aramco, так как предполагается, что собранные средства будут направлены на инвестиции PIF", - говорит он.

По мнению Калачева, готовность королевской семьи к дисконту в цене размещения оправдана. "Когда компания размещается по максимальной цене, то к ней потом нет интереса. А когда с дисконтом, то у нее хорошая история складывается. При IPO дисконт полезен для истории акции всегда", - уверен аналитик.

Как повлияет на цену нефти и решение ОПЕК

Эксперты единодушны в том, что прямого влияния на цену нефти размещение акций Aramco не окажет. В то же время повлиять на котировки нефтяных компаний, в том числе российских, оно может, допускают собеседники агентства.

"Параметры оценки Aramco могут стать неким эталоном, с которым станут сравнивать другие нефтяные госкомпании. Например, глядя на Aramco, можно будет сказать, насколько недооценены "Роснефть" и "Газпром", - рассуждает Калачев.

По мнению Хестанова, тут связь, скорее, косвенная. "Понятно, что если Aramco разместится по верхней границе, то это вызовет рост акций всех нефтяных компаний в мире, в том числе и российских", - считает он.

Опрошенные аналитики сошлись в оценках того, как IPO может повлиять на позицию Саудовской Аравии в предстоящих в декабре переговорах ОПЕК+. Соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в конце марта 2020 года. На декабрьской встрече в Вене страны альянса должны решить судьбу сделки после этого срока. Наиболее вероятные варианты решения: сохранить действующие параметры соглашения или сократить дополнительно.

"Вряд ли позиция Эр-Рияда кардинально изменится. ОПЕК+, и Саудовская Аравия в особенности, вероятно продолжат ограничивать добычу с тем, чтобы избежать существенного профицита на рынке", - считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

С ним соглашается Хестанов из РАНХиГС. "Если усилить сокращение добычи, то это цену, безусловно, поддержит. Но дополнительное падение добычи вызовет ухудшение отчетных показателей Aramco, что для IPO неблагоприятно. Поэтому такой сценарий мне кажется маловероятным", - резюмирует он.

Раджа из Refinitiv также считает, что Саудовская Аравия продолжит сокращать добычу, чтобы поддерживать цену нефти как для бюджета, так и для стоимости акций компании. "Само IPO, вероятно, станет лишь началом в серии шагов по привлечению капитала через Aramco для диверсификации экономики и развертывания капиталоемких проектов PIF. Поэтому любое решение по рынку нефти будет учитывать дальнейшие размещения и не будет ограничиваться текущим IPO", - убежден аналитик.