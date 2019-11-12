Строительство дороги в обход Нижнего Новгорода разгрузит транспортную магистраль в городе

ТАСС, 12 ноября. Строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, начало которого запланировано на 2020 год, станет одним из важнейших инфраструктурных проектов для региона. Новая дорога поможет разгрузить одну из основных транспортных магистралей города, сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В понедельник на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что в 2020 году начнется строительство дорог в обход восьми городов, включая Нижний Новгород, в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

"Для Нижегородской области строительство четвертой очереди Южного обхода станет одним из важнейших инфраструктурных проектов за последние годы. Я благодарен правительству России за его поддержку. Участок от Ветчака до Работок давно испытывает серьезные проблемы. Постоянные пробки мешают и нижегородцам, и тем, кто пересекает регион транзитом", - отметил Никитин.

По его словам, со строительством четвертой очереди завершится создание полноценного обхода Нижнего Новгорода с южной стороны по направлениям Москва - Казань - Китай.

"Транзитное движение по данному направлению будет полностью выведено за пределы областного центра и других прилегающих населенных пунктов. Это позволит разгрузить одну из основных транспортных магистралей Нижнего Новгорода. Речь идет об улицах Кузбасская, Удмуртская, Новикова-Прибоя, Ларина. Также улучшится ситуация в Кстово", - добавил глава региона, подчеркнув, что это окажет положительное влияние как на экологическую обстановку, так и на транспортную доступность региона.

По данным ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", которое курирует вопросы со строительством дороги, сейчас документация проходит проверку в Главгосэкспертизе России.