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В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

Ранее источник сообщил, что Еврокомиссия предлагала провести министерскую встречу 19 ноября

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Дата трехсторонней министерской встречи России, ЕС и Украины по газу еще не определена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"Дата министерской встречи пока не определена. Мы рассматриваем возможность проведения на следующей неделе новой технической встречи на экспертном уровне", - сообщили в пресс-службе ЕК.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагала провести министерскую встречу 19 ноября. В свою очередь, источник в российской делегации сообщил, что РФ ожидает на следующей неделе продолжения технической дискуссии на экспертном уровне.

Камнем преткновения на переговорах остается вопрос об отказе "Нафтогаза" и "Газпрома" от взаимных судебных исков, который является частью предложенного Москвой пакетного решения для продолжения транзита газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. Пока на экспертном уровне стороны не достигли прогресса по этому вопросу.

Теги
БельгияУкраинаРоссия
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