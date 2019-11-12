В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Дата трехсторонней министерской встречи России, ЕС и Украины по газу еще не определена. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"Дата министерской встречи пока не определена. Мы рассматриваем возможность проведения на следующей неделе новой технической встречи на экспертном уровне", - сообщили в пресс-службе ЕК.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагала провести министерскую встречу 19 ноября. В свою очередь, источник в российской делегации сообщил, что РФ ожидает на следующей неделе продолжения технической дискуссии на экспертном уровне.

Камнем преткновения на переговорах остается вопрос об отказе "Нафтогаза" и "Газпрома" от взаимных судебных исков, который является частью предложенного Москвой пакетного решения для продолжения транзита газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. Пока на экспертном уровне стороны не достигли прогресса по этому вопросу.