Эксперты: снятие ограничений по крепости пива согласует законодательство ЕАЭС с мировым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Снятие ограничений по крепости пивных напитков, которая не может превышать 7 градусов, позволит гармонизировать законодательство ЕАЭС с мировым законодательством. Такую точку зрения высказали в пресс-службе Союза российских пивоваров.

12 ноября газета "Известия" со ссылкой на замечания рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании написала о том, что производители пива предложили изменить новый технический регламент "О безопасности алкогольной продукции", сняв ограничение по крепости пивных напитков.

"Предложение производителей внести в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" поправки по снятию ограничения крепости пивных напитков обусловлено стремлением гармонизировать законодательство ЕАЭС с мировым законодательством. Так как нигде в мире нет ограничений крепости пивной продукции, то на международном рынке присутствуют сорта крепостью более 7 градусов, но они не могут продаваться на территории РФ", - отметили в ассоциации.

По мнению представителей союза, такие ограничения являются торговым барьером для импорта продукции и создает неравные условия в рамках ВТО. "Отмена существующих ограничений позволит увеличить сортовое разнообразие пива на рынке России и ЕАЭС в интересах потребителей", - добавили в Союзе российских пивоваров.