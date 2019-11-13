Акции UTair выросли на 13,5% на фоне согласования плана оздоровления компании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции компании UTair дорожают в ходе торгов на Московской бирже на 13,5%, до 8,65 рубля за бумагу на фоне заявления главы Сбербанка Германа Грефа о согласовании плана оздоровления авиаперевозчика.

В последний раз акции компании находились выше данной отметки в январе 2019 года.

Во вторник, 12 ноября, Греф сообщил, что Сбербанк, как один из кредиторов компании UTair, согласовал план оздоровления авиакомпании и не намерен ее банкротить. После этого котировки UTair выросли более чем на 16%.