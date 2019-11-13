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МВФ продолжит поддержку Молдавии после формирования нового правительства

В фонде также отметили, что внимательно следят за политической ситуацией в стране

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд готов поддержать реформы в Молдавии, где произошел раскол в правящей коалиции и отправлено в отставку правительство, сформированное проевропейскими партиями. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главa миссии МВФ Рубена Атояна.

"Сотрудники МВФ внимательно следят за ситуацией, чтобы оценить последствия последних событий для программы, поддерживаемой МВФ, и перспективы внешнего финансирования. Мы хотим поблагодарить правительство во главе с премьер-министром Санду за принятие решительных мер по продвижению реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом. Мы готовы поддержать продолжение процесса реформ в Молдове после формирования нового правительства", - отмечается в заявлении.

12 ноября парламент выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, сформированному блоком Acum. Отставка была инициирована их партнерами в парламентском большинстве - Партией социалистов Республики Молдова.

Конфликт разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Воспрепятствовать изменениям было возможно только с помощью вотума недоверия. Как объяснили в Соцпартии, они пошли на это, так как инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.

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Молдавия
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