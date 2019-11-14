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Миссия МВФ прибыла в Киев для переговоров о новой программе финансирования

Ожидается, что новая программа МВФ будет рассчитана на три года, Киев планирует подписать ее в декабре

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в четверг в Киев, чтобы продолжить переговоры с властями Украины о новой программе финансового сотрудничества. "Миссия МВФ начала свою работу в Киеве в соответствии с планом", - говорится в сообщении киевского представительства фонда, которое приводит агентство УНИАН.

Предыдущая миссия МВФ находилась на Украине с 12 по 26 сентября. Подводя итоги ее работы, официальный представитель МВФ в стране Рон ван Роден заявил, что темпы экономического роста Украины остаются низкими из-за слабой бизнес-среды, несовершенного законодательства и повсеместной коррупции. Кроме того, миссия МВФ констатировала, что сдерживающим фактором выступает также доминирование в крупных отраслях экономики неэффективных государственных предприятий или олигархов, которые сдерживают конкуренцию и инвестиции.

По словам представителя МВФ, Киев должен сконцентрировать усилия на проведении структурных реформ для обеспечения роста экономики, при этом ключевое значение имеет "установление крепкого верховенства права", в том числе за счет судебной реформы и борьбы с коррупцией. В МВФ подчеркнули, что не менее важным является усиление конкуренции и открытие рынков, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также уменьшение роли государства и олигархов в экономике. В организации также резюмировали, что обсуждение новой программы финансовой помощи, которую запросила Украина, "будет продолжаться в ближайшие недели".

Со своей стороны, премьер Украины Алексей Гончарук заявил тогда, что Киев продолжит консультации с представителями МВФ, чтобы получить в дальнейшем рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы кредитования. Планируется, что новая программа МВФ в рамках механизма расширенного финансирования будет рассчитана на три года. Украина предполагает подписать эту программу в декабре.

В минувшую среду, 13 ноября, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит продавать землю сельскохозяйственного назначения, в том числе иностранцам. По мнению депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина, это было сделано специально к приезду миссии МВФ в страну.

МВФ и долги

Действующая программа помощи "стенд-бай" была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В конце декабря 2018 года Украина получила транш в размере около $1,4 млрд. Украина планировала получить в текущем году два транша по около $1,3 млрд каждый, но этого так и не произошло.

В 2019 году Украина должна выплатить МВФ по долгам около $2 млрд.

В 2020 году, как рассчитывает правительство, Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен ($7,4 млрд), по внутренним - 217,08 млрд гривен ($8,86 млрд).

Подготовленный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает, что в следующем году на выплату государственного и гарантированного государством долга необходимо выплатить почти треть бюджета страны - 424 млрд гривен (более $17,3 млрд).

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