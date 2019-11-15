"Газпром" получил уведомление PGNiG о намерении не продлевать контракт после 2022 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" получил уведомление польской компании PGNiG о намерении не продлевать контракт на поставку газа, действующий до 31 декабря 2022 года. Об этом журналистам сообщили в компании.

"Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями. "Газпром экспорт" продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом", - добавили в "Газпром экспорте".

Ранее в пятницу PGNiG сообщила, что передала "Газпрому" сообщение о желании завершить действие Ямальского контракта о поставках в республику российского газа 31 декабря 2022 года. По контракту стороны обязаны уведомлять о планах дальнейшего сотрудничества за три года до предположительного завершения его действия.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд кубометров газа в год.

Власти Польши несколько лет назад заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года. Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

PGNiG уже несколько лет активно приобретает месторождения в Северном море. Как уточнил глава PGNiG Петр Возняк, из этих месторождений и последующих компания будет получать около 2,5 млрд кубометров газа. При этом Возняк подчеркивает, что приобретаемый компанией в США СПГ на 20-30% дешевле, чем газ, который сейчас импортируется на основании Ямальского контракта.