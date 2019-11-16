Новгородская область рассчитывает с 2020 года войти в пилотный проект для самозанятых

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Новгородские власти предложили Министерству финансов РФ включить регион в реализацию специального налогового режима для самозанятых, который действует с начала 2019 года в четырех субъектах страны в качестве пилота. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства региона Евгений Богданов.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.

"Мы написали письмо в Минфин о том, что мы готовы с 2020 года тоже вступить в этот проект и на территории Новгородской области реализовывать такой режим. Мы этого ждем, и наши показатели увязаны именно с этими ожиданиями", - сказал Богданов.

Он также отметил, что к 2024 году количество самозанятых в Новгородской области должно увеличиться до 10 тыс. человек. По информации пресс-центра правительства региона, с начала года услугой содействия самозанятости (предоставление безработным гражданам материальной помощи на развитие своего дела в сумме 58,8 тыс. рублей) в регионе воспользовались около 200 человек, 76 из них стали индивидуальными предпринимателями. Самыми распространенными направлениями, которые выбирают люди, являются оказание различных услуг населению, создание крестьянского хозяйства, торговля.

Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на слова первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, налоговый режим для самозанятых планируется распространить на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года. В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.